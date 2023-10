Dans le cadre d’une étude menée auprès de 384 parents d’enfants de 0 à 12 ans, les participants qui ont suivi le programme Triple P ont bénéficié de rencontres individuelles ou en groupe avec un intervenant formé dans le but de développer leurs aptitudes parentales.

Parentalité positive : une étude démontre les effets bénéfiques d’un programme

Moins de stress chez les parents, moins de comportements problématiques chez les enfants et un plus grand sentiment de compétence parentale. Une récente étude dirigée par l’Université Laval démontre les nombreux effets bénéfiques d’un programme de parentalité positive d’origine australienne implanté dans certains CIUSSS de la province, notamment à Québec.

Nommé Triple P, le programme a été élaboré au cours des 40 dernières années et est présent dans de nombreux pays. « C’est comme une formation au rôle de parents », décrit Marie-Hélène Gagné, professeure à l’École de psychologie de l’Université Laval.

Cette dernière a dirigé une équipe de scientifiques qui a comparé cette méthode au suivi normalement offert dans les CLSC lorsqu’un parent demande de l’aide en lien avec un comportement observé chez son enfant.

« Dans l’ensemble de nos résultats, l’intervention Triple P s’avère plus efficace que l’intervention usuelle offerte dans notre réseau public, autant pour améliorer le comportement et le bien-être des enfants que pour améliorer l’expérience parentale et les comportements éducatifs », indique la chercheuse. Les données ont aussi démontré que les acquis perdurent.

Cette méthode d’intervention devrait-elle être offerte partout au Québec ? « C’est une grosse question. […] Avec notre recherche, on a démontré qu’on est capable, au Québec, de prendre un programme comme ça, qui a démontré son efficacité ailleurs, et de faire en sorte qu’on l’implante ici dans notre système de soins de santé avec des résultats très intéressants », répond Marie-Hélène Gagné.

Toutefois, elle souligne qu’implanter une telle approche partout au Québec représenterait des investissements très importants, autant en temps qu’en argent, puisque la formation n’est pas gratuite.

Grossesse : le rôle de l’acide folique décortiqué

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Mené par une équipe multidisciplinaire du CHU Sainte-Justine, le projet Grossesse en santé vise à outiller les futurs parents au sujet de l’utilisation sécuritaire de médicaments pendant les mois de gestation. Trois autres capsules seront lancées dans la prochaine année.

Pourquoi les futures mères devraient-elles prendre de l’acide folique ? À partir de quel moment ? Quels sont les bienfaits pour l’enfant à naître ? Voici le genre de questions auxquelles répondent l’épidémiologiste Anick Bérard et la docteure spécialisée en médecine obstétricale Isabelle Malhamé dans la première capsule vidéo du projet Grossesse en santé. Mené par une équipe multidisciplinaire du CHU Sainte-Justine, ce projet vise à outiller les futurs parents au sujet de l’utilisation sécuritaire de médicaments pendant les mois de gestation. Trois autres capsules seront lancées dans la prochaine année.

Sexualité : prêt à toute éventualité

Tous les jeunes finissent un jour par demander : « Comment fait-on des bébés ? » Mais cette question est loin d’être la seule qu’ils se poseront sur la sexualité au cours de leur enfance. Pour aider les parents à « développer des réflexes efficaces et bienveillants, peu importe la question », la sexologue Julie Lemay propose un ouvrage truffé de conseils faciles à appliquer. De nombreux thèmes sont explorés dont la conception, la diversité familiale, la masturbation, la gestion des émotions de même que la puberté.

L’éducation à la sexualité : de la naissance à la préadolescence Julie Lemay Éditions La Presse 264 pages

Apprentissage : surmonter les difficultés langagières

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de La langue têtue de Nour. Texte de Stéphanie G. Vachon, illustrations de Jenny Bien-Aimé.

Votre enfant bute sur certains mots ? Ses camarades de classe ne le comprennent pas toujours ? C’est également le cas de Nour, personnage attachant que l’orthophoniste Stéphanie G. Vachon met en scène dans l’album jeunesse La langue têtue de Nour. À travers l’histoire de la jeune fille, l’autrice glisse quelques trucs pour aider un jeune aux prises avec des difficultés langagières. Deux guides proposant quelques stratégies à adopter et des exercices sont offerts sur le site web de l’éditeur. Ce livre ne remplace pas l’intervention d’un orthophoniste, indique-t-on toutefois.

La langue têtue de Nour Texte de Stéphanie G. Vachon, illustrations de Jenny Bien-Aimé Éditions Station T Dès 4 ans

Famille recomposée : en attendant le nouveau bébé

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Je vais avoir un demi-quoi ? Texte de Caroline Roque et illustrations de Marisa Morea.

La mère de Gaston et son amoureux Renaud sont très contents. « Tu vas bientôt avoir un demi-frère ou une demi-sœur », lui dévoilent-ils. Gaston n’ose pas le dire, mais il ne sait pas ce qu’est un demi-frère ou une demi-sœur. Est-ce que ça veut dire que le bébé ne sera pas entier ? Va-t-il être deux fois plus petit qu’un poupon normal ? Certains enfants se retrouveront sans doute à travers les questionnements, nombreux et souvent très rigolos, de Gaston. Une belle lecture pour toutes les familles recomposées qui ont « quelque chose d’important » à annoncer.

Je vais avoir un demi-quoi ? Texte de Caroline Roque et illustrations de Marisa Morea Éditions Fleurus Dès 3 ans

Discussion : cap vers l’égalité

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Cap Égalité. Texte et illustrations d’Anne Villeneuve.

Le Conseil du statut de la femme célèbre son 50e anniversaire. Pour l’occasion, il lance une bande dessinée destinée aux enfants de 8 à 12 ans, écrite et illustrée par Anne Villeneuve. Dans Cap Égalité, Anoushka et ses amis atterrissent sur un navire marchand après avoir été projetés magiquement dans l’avenir. Un voyage le long du fleuve Saint-Laurent qui déconstruit quelques stéréotypes et permet d’aborder en famille la question de l’égalité des sexes.