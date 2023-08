Connue des parents pour les capsules comiques et éducatives qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux, la psychoéducatrice Sarah Hamel nous offre la suite de son livre Le ti-pou d’Amérique.

Cette fois, elle porte son regard sur les enfants de 7 à 12 ans afin d’outiller les parents face aux défis qui ponctuent cette phase de développement. Avec l’approche directe et humoristique qu’on lui connaît, Sarah Hamel aborde la relation parent-enfant, la maturation du cerveau, les sources d’insécurité, les crises et l’autorégulation des émotions ainsi que la gestion des écrans, les mensonges, les conflits dans la fratrie et l’approche à adopter face à ces comportements. Après le terrible two et les crises de bacon, vous pensiez que le pire était passé ? Oh non, répond la psychoéducatrice. Ti-pou est encore en construction.