Monument commémoratif de la mission du Canada en Afghanistan

Quand le gouvernement Trudeau écarte les gagnants du podium

Pour ériger un monument afin de commémorer la mission canadienne en Afghanistan, le gouvernement fédéral a mis sur pied un concours de design et demandé à un jury de choisir le gagnant. Mais voilà, au bout du processus, le même gouvernement a mis de côté ses propres règles, a écarté l’équipe québécoise vainqueure et en a couronné une autre, lui accordant un contrat de plus de 3 millions.