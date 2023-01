Cinq jeux de société testés (et approuvés !) pour animer vos soirées entre amis ou en famille

Turing Machine

« Les codes sont comme des puzzles. Un jeu, comme n’importe quel autre jeu », disait le mathématicien Alan Turing dans le film Imitation Game. Inspirés par le génie de cet homme hors norme, Fabien Gridel et Yoann Levet ont imaginé un jeu de déduction où chacun doit découvrir des codes à trois chiffres à partir d’une série de vérificateurs. La réponse est révélée au compte-gouttes par des cartes trouées, à l’image des ordinateurs d’antan. Les règles du jeu comprennent 20 problèmes à résoudre, mais on trouve en ligne plus de 7 millions de codes à déchiffrer ! L’éditeur québécois Scorpion masqué produit ce jeu qui crée la dépendance et est tellement malin que notre cerveau explose juste à penser à la somme de travail que l’élaboration de ce titre a dû représenter. Les parties peuvent se jouer de façon compétitive ou collaborative et un mode solo est aussi offert. À savoir : Turing Machine a été sélectionné pour le prestigieux prix de l’As d’or (dans la catégorie jeux pour initiés) au Festival international des jeux de Cannes.

Pour un à quatre joueurs de 14 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 50 $.

Stéphanie Morin, La Presse

Harry Potter : L’ascension des Mangemorts

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’inquiétante statuette de Voldemort trône sur le plateau du jeu Harry Potter : L’ascension des Mangemorts.

On incarne ici l’une des trois factions qui luttent en collaboration contre Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom et ses Mangemorts. L’Armée de Dumbledore, l’Ordre du Phénix et les membres de l’école de sorcellerie de Poudlard tentent de garnir leurs rangs en recrutant des sorciers au ministère de la Magie, dans le Chemin de Traverse ou à Pré-au-Lard. Attention toutefois, des Mangemorts peuvent aussi s’y cacher et lorsque Voldemort se tourne vers ce quartier, leurs maléfices sont déclenchés, blessant tous les sorciers présents en plus de graduellement corrompre l’endroit. Notre plus jeune testeur a affirmé s’être senti transporté dans l’univers d’Harry Potter, faisant toutefois remarquer que la mécanique pouvait s’avérer un tantinet redondante s’il advenait que Voldemort se dévoile tard en partie – c’est quand il apparaît qu’on peut le combattre directement, si on a préalablement vaincu suffisamment de Mangemorts. Reste que le jeu est fascinant pour les amateurs d’Harry Potter – on plaide évidemment coupable.

Pour 2 à 4 sorciers de 11 ans et plus. Durée : 60 minutes. Prix : 60 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Velonimo

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Velonimo est un jeu de cartes malin qui ravit les enfants et les adultes.

Le prolifique (et toujours brillant) auteur français Bruno Cathala produit ce jeu de cartes facile à assimiler et ô combien agréable. Ici, des animaux rigolos se livrent une course sur deux roues. À l’image du Tour de France, la partie se décline en plusieurs étapes (ou manches, si vous préférez). Pour amasser un maximum de points, les joueurs doivent défausser toutes leurs cartes en faisant des combinaisons de chiffres ou de couleurs. Or, plus la partie avance, plus la quantité de points à récolter augmente. Résultat : aucun joueur n’est largué en cours de route et le suspense reste entier jusqu’à la fin. Un jeu familial par excellence, qui a ravi nos testeuses de 11 et 8 ans, tout comme les adultes autour de la table. À savoir : plusieurs boutiques sont en rupture de stock, mais un nouvel arrivage est prévu d’ici deux semaines.

Pour 2 à 5 joueurs de 7 ans et plus. Durée : entre 30 et 40 minutes. Prix : 20 $.

Stéphanie Morin, La Presse

Kamon

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Kamon

Kamon est un jeu de stratégie tout simple qui tire son nom des insignes héraldiques utilisés par les clans de samouraïs pour se reconnaître sur les champs de bataille. Trois façons de gagner ici : on rejoint deux côtés opposés de mêmes couleurs, on entoure complètement une pièce de son adversaire, ou on l’empêche de jouer. Car il faut toujours pouvoir placer un jeton sur un kamon de même couleur ou de même symbole. L’originalité du jeu tient du fait que la composition du plateau est toujours différente, les kamons étant placés aléatoirement au début de chaque partie. Il faut évidemment penser plusieurs coups à l’avance, on a d’ailleurs fait les frais de notre négligence contre notre testeur adolescent, toujours invaincu. Comme les parties sont toutefois très courtes, c’est extrêmement tentant de prendre aussitôt sa revanche, « ou d’organiser des petits tournois », comme l’a suggéré notre imbattable testeur.

Pour 2 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 10 minutes. Prix : 40 $.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Sac de chips

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Sac de chips est un jeu parfait pour un apéro ludique.

Nouvellement arrivée en boutique, l’adaptation québécoise de ce jeu français à succès est parfaite pour l’apéro ou pour lancer une soirée de jeux. Ici, les joueurs doivent faire des choix déchirants pour tenter de récolter le plus de points possible selon les sortes de chips qui sont tirées du sac. Sur quels objectifs miser ? Lesquels faut-il abandonner ? Ces choix auront un impact majeur : si une chip de la sorte X vient s’ajouter, c’est le pactole. Sinon, c’est la dégringolade. Il ne faudrait surtout pas pécher par gourmandise... Certes, le hasard joue un grand rôle, mais la mécanique de jeu reste assez attrayante pour garder les joueurs sur le bout de leurs chaises. Mieux, les règles s’apprennent en trois minutes, les parties sont courtes et le plaisir est immédiat.

Pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus. Durée : 20 minutes. Prix : 18 $.

Stéphanie Morin, La Presse