Samuel Tremblay et Maxime Pearson

Le duo derrière la plateforme web Nouveaux Pères lance une série de capsules qui vise à valoriser et encourager l’engagement des pères québécois.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Dans un format ludique, drôle et court (chaque capsule dure environ quatre minutes), Maxime Pearson et Samuel Tremblay, tous deux âgés de 33 ans, s’adressent aux pères sur des sujets comme la sexualité, la communication, la conciliation famille-travail et les relations père-enfant.

Réalisées avec le soutien du ministère de la Famille et le Centre de ressources pour hommes Optimum, les capsules « Devenir père » sont fouillées : les faits présentés proviennent de données tirées de la littérature scientifique et d’avis d’experts.

« On s’adresse aux pères pour leur dire : engagez-vous, exprimez-vous, prenez votre place et faites de votre famille une priorité », dit Maxime Pearson, papa de deux garçons de 4 et 2 ans.