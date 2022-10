Attrape Monstres est l’un des jeux ayant obtenu une note de cinq étoiles dans le plus récent guide Jeux et jouets du magazine Protégez-Vous.

Comme un signe annonciateur de Noël qui approche, le traditionnel guide Jeux et jouets du magazine Protégez-Vous arrive en kiosque ce vendredi. Au menu, 120 idées-cadeaux dont 76 produits qui ont obtenu une note de quatre et cinq étoiles.

Valérie Simard La Presse

Pour Danielle Charbonneau, responsable de la sélection et de l’évaluation des jouets depuis 1998 (les tests étaient alors menés par l’Association des consommateurs du Québec), il s’agit d’une « excellente année ». « Dans la section des 0-8 ans, nous avons testé 42 produits et 36 ont obtenu 4 ou 5 étoiles », note-t-elle. Et aucun n’a obtenu de note en deçà de trois étoiles.

Il faut dire que depuis quelques années, Protégez-Vous a revu sa façon de conduire ses tests annuels. Une présélection est d’abord faite par Danielle Charbonneau et son collègue Sylvain A. Trottier, coordonnateur des tests de jeux de société, à partir des meilleurs vendeurs de différents éditeurs. « Un produit qui n’est pas très bon ne sera probablement pas dans les meilleurs vendeurs, souligne Mme Charbonneau. C’est sûr qu’en prenant ce biais-là, il y a des produits qui ne se rendent même pas jusqu’à moi. »

Il ne faut donc pas nécessairement voir dans les résultats de cette année, une amélioration générale de la qualité des jouets et jeux de société. « C’est effrayant pour l’environnement, mais je suis certaine qu’il y a encore des jouets de mauvaise qualité qui se retrouvent sur les tablettes », dit-elle.

L’écoresponsabilité des jeux est d’ailleurs abordée dans un article de ce numéro signé par Sylvain A. Trottier. Cent cinquante « consommateurs passionnés » de jeux de société (qui consacrent plus de 1200 $ à ce loisir en moyenne) ont été sondés sur les réseaux sociaux. Seulement 2 % ont choisi l’environnement comme l’une des trois raisons principales les poussant à acheter un jeu. « C’est représentatif, parce que sur le marché il n’y a pas beaucoup de compagnies [qui offrent ce type de jeux], observe Danielle Charbonneau. Il y a Bio Viva, une entreprise française, qui propose des jeux sans pellicule de plastique, faits avec du carton recyclé et recyclable et de l’encre de soya. Et au Québec, Le Scorpion masqué qui s’engage à planter des arbres. »

Les jeux coopératifs ont la cote

Si on retrouve une grande variété dans les types de jouets et de jeux testés (jeux de construction, d’association, de manipulation, d’enquête, de stratégie), il y a une tendance remarquée aux jeux coopératifs. « C’est cyclique, tous les 12-15 ans, ça revient, constate Danielle Charbonneau. Depuis quelques années, il y en a beaucoup dans les jeux 8-10-12 ans. Ce sont des jeux où il n’y a pas de gagnant. Tous les joueurs perdent ou tous les joueurs gagnent. C’est peut-être plus le fun pour les parents parce qu’il n’y a pas de chicane ! »

Le Guide Jeux et jouets de cette année propose également des classiques, somme toute assez récents, mais à redécouvrir (Pirate Boom, Défis Nature, Baobab, Decrypto, Dead of Winter) ainsi qu’une sélection de 36 livres jeunesse établie en collaboration avec l’équipe de Communication-Jeunesse.

La facilité d’utilisation, la solidité des matériaux, la sécurité ainsi que l’intérêt pédagogique des produits comptent parmi les critères évalués par les testeurs de Protégez-Vous et les 500 familles qui ont répondu à l’appel du magazine. Depuis le premier confinement en 2020, Protégez-Vous a modifié sa procédure de tests en sollicitant plutôt des familles qui possèdent déjà les jeux présélectionnés. Ils sont ensuite invités à partager leur évaluation par le biais de la plateforme de sondage SOM.

Huit jeux qui se démarquent cette année PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RANDOLPH Le Petit Linkto est un jeu d’association coopératif sur le thème des fruits et légumes ou des moyens de transport qui comporte quatre niveaux de difficulté. « C’est aussi un jeu avec lequel on peut faire plein de choses : demander à l’enfant de nous raconter une histoire ou lui faire travailler son vocabulaire », note Danielle Charbonneau. Le Petit Linkto, Randolph, de 2 à 8 ans, 19 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MÖBI ZipPee est un jouet de manipulation en silicone, doté de six tiges de couleurs, de textures et de formes variées. Les testeurs ont aimé son originalité, sa facilité d’utilisation et sa solidité. ZipPee, Möbi, de 1 ½ an à 3 ans, 30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SPACE COW Attrape Monstres est un jeu de société coopératif dans lequel les joueurs doivent défendre le château contre une attaque… de monstres. Les parents ont apprécié la solidité des matériaux et le fait que les enfants puissent jouer sans leur aide. Attrape Monstres, Space Cow, de 4 à 8 ans, 30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GLADIUS Invente-moi une histoire est une version actualisée d’un jeu existant. Les joueurs doivent inventer une histoire en s’inspirant de pastilles illustrées. « Tout le monde va avoir du plaisir, même les parents ! déclare Danielle Charbonneau. Tout ce que ça demande, c’est de l’imagination. » Invente-moi une histoire, Gladius, à partir de 4 ans, 30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE TIKI ÉDITIONS Super pas vite ! est un jeu de parcours à contre-courant où le but est d’arriver le dernier ! En chemin, on amasse des objets afin de nettoyer la forêt. Il permet de développer le raisonnement logique et les habiletés stratégiques. Super pas vite !, TiKids, à partir de 6 ans, 37 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PLACOTEPHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE Le Code social est un jeu coopératif, fabriqué au Québec, dans lequel les joueurs doivent aider la scientifique en chef à atteindre l’entrepôt secret avant le pirate informatique. Les testeurs ont aimé que ce soit un jeu facile à comprendre, à la fois éducatif et divertissant. Le Code social, Placote, de 6 à 10 ans, 45 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEBPHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AMAZON Grouille ! Junior est jeu de connaissances dynamique où les joueurs doivent répondre le plus vite possible à des questions de culture générale. Son format, ses questions simples et variées et son matériel résistant ont été appréciés. Grouille ! Junior, La belette moqueuse, 10 ans et plus, 30 $

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB Olé ! Guacamolé est un jeu de vocabulaire simple consistant à trouver des mots qui ne comportent pas certaines lettres. Des parties sans temps mort, rapides et efficaces, qui entraînent souvent des situations comiques, selon les testeurs. Olé ! Guacamolé, Le Scorpion masqué, 10 ans et plus, 18 $ 1 /8















Le guide Jeux et jouets de Protégez-Vous est accessible dès maintenant, au prix de 8,95 $, en version papier et numérique. Il sera également disponible en kiosque à compter du 28 octobre.