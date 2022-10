Octobre, mois des frissons et des bonbons. Alors que l’Halloween approche à grands pas, voici quelques suggestions d’activités qui réjouiront les petits monstres ou feront trembler de peur les plus grands.

Véronique Larocque La Presse

Un village de citrouilles

PHOTO KATHERINE MAINVILLE, FOURNIE PAR CITROUILLEVILLE Citrouilleville

Emblème par excellence de l’Halloween, la citrouille est à l’honneur à Citrouilleville. Érigé sur la ferme Benoit Venier, à Saint-Zotique, ce village éphémère comprend différents bâtiments faits de cucurbitacées, dont une église et un magasin général. Un labyrinthe de maïs, des jeux de fête foraine, une pièce de théâtre et l’autocueillette de courges comptent parmi les activités proposées sur le site.

Les samedis et dimanches, jusqu’au 30 octobre

La légende de McTavish

PHOTO YOUSSEF SHOUFAN, FOURNIE PAR POINTE-À-CALLIÈRE L’allumeur de réverbères

Selon la légende, Simon McTavish aurait fait un pacte avec le diable pour construire un grand château sur le mont Royal. Envie d’entendre sa mystérieuse histoire ? Un allumeur de réverbères tout droit sorti du XIXe siècle la raconte à Pointe-à-Callière. Soyez toutefois aux aguets. Certains disent que le fantôme de McTavish hante l’égout collecteur du musée. Un spectacle destiné aux 8 ans et plus.

Les 22, 23, 29 et 30 octobre prochains, à 13 h et 14 h en français

Dans un quartier près de chez vous

PHOTO FOURNIE PAR LA PROMENADE MASSON À Montréal, des mascottes seront présentes sur la Promenade Masson le 29 octobre.

Pour souligner l’Halloween, de nombreuses activités gratuites sont organisées dans les différentes municipalités du Québec. À Montréal, par exemple, de l’animation pour les enfants, un rallye automnal et des ateliers de décoration de citrouilles sont prévus au marché Jean-Talon, le samedi 22 octobre, dans le cadre des Folies d’automne. Le samedi suivant, rendez-vous sur la Promenade Masson. En plus de pouvoir rencontrer de nombreuses mascottes, enfants et adultes pourront traverser l’un des deux « tunnels des mystères ».

Les Folies d’automne se tiendront le 22 octobre, dès 10 h, au marché Jean-Talon. L’évènement Massonloween aura lieu le 29 octobre, dès 11 h, sur la Promenade Masson.

Un labyrinthe peuplé de sorcières

PHOTO FOURNIE PAR SOS LABYRINTHE SOS Labyrinthe est une activité familiale.

Sorcières et sorciers ont envahi le parcours de SOS Labyrinthe, dans le Vieux-Port de Montréal. Les familles sont invitées à explorer le trajet de 2 km spécialement décoré de manière festive pour l’Halloween. Elles devront trouver les quatre trésors cachés dans le labyrinthe. Un rabais est offert aux visiteurs costumés.

Les samedis et dimanches, jusqu’au 30 octobre

Promenade avec les spectres

PHOTO JUSTINE LABRANCHE, FOURNIE PAR LES PROMENADES FANTÔMES Lors du parcours, certains personnages racontent des histoires sanglantes.

Découvrir le Vieux-Québec en compagnie d’un spectre ayant vécu à l’époque de la Nouvelle-France : voilà ce que proposent Les promenades fantômes. À l’occasion de l’Halloween, Marie Rivière, femme de bourreau, guidera les curieux pendant plus de deux heures dans les rues empreintes d’histoire de Québec. Sur son chemin, le groupe rencontrera une quinzaine de personnages lugubres. Une façon terrifiante d’en apprendre plus sur le passé de la ville et de ses habitants. L’activité est conseillée aux personnes de 10 ans et plus.

Les 28 et 29 octobre, dès 19 h 30

Horreur sur grand écran

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION L’exorciste, de William Friedkin

Amateur de films d’horreur ? Le Ciné-parc Saint-Eustache fera trembler les cinéphiles nostalgiques avec la projection gratuite des films L’exorciste, en français, et A Nightmare on Elm Street, en anglais, le vendredi 28 octobre. Le lendemain, le film familial Les Goonies sera présenté. Organisé par la boutique BD Patlow comics, ce week-end d’Halloween sur le site du Marché aux puces Saint-Eustache sera ponctué de différentes activités, dont des jeux de fête foraine et un concours de citrouilles. Des cosplayers seront également sur place.

Les films seront présentés les 28 et 29 octobre. Les autres activités se dérouleront du vendredi au dimanche.