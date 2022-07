Avec les beaux jours reviennent les vacances tant attendues. Voici quelques jeux que l’on peut aisément glisser dans nos valises, parfaits pour se changer les idées après une longue journée de route !

Stéphanie Morin La Presse

Pierre-Marc Durivage La Presse

Cartaventura

Difficile de trouver meilleure combinaison qu’un jeu malin qui nous raconte une bonne histoire. C’est ce que propose ce jeu narratif coopératif qui tient dans une seule main (mais qui nécessite une bonne table pour se déployer). Ici, le ou les joueurs (le jeu se joue très bien en solo) sont amenés à remplir une mission en suivant les instructions sur des cartes. Simple ? Oui, mais il faut choisir avec soin les actions à accomplir pour réussir (un peu comme dans les bons vieux livres dont vous êtes le héros !). Quatre jeux sont offerts, chacun planté dans un univers différent, notamment dans celui des Vikings ou sur la route de la soie. Pour chaque titre, cinq finales différentes sont possibles. On ne peut donc pas jouer indéfiniment à Cartaventura, mais on se régale le temps que dure l’aventure…

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 6 joueurs

Âge : 10 ans et plus

Durée : 60 minutes

Prix : 21 $

Zéro à 100

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le jeu de société Zéro à 100

Astucieuse variation sur le thème du jeu de connaissances, Zéro à 100 invite les joueurs à viser le plus près possible de la réponse, qui se trouve, vous l’avez deviné, entre zéro et 100. Bref, il suffit d’avoir la meilleure estimation possible pour ainsi se débarrasser de ses cartes, l’objectif ultime étant de n’en avoir qu’une seule devant soi. Le jeu se joue en trois équipes – ou à un contre un si l’on joue à deux joueurs ; au départ, chaque équipe a six cartes questions posées devant elle et doit placer celle dont la réponse est la plus proche de la cible initiale de 50. La réponse la plus éloignée devient la cible suivante, et la malheureuse équipe qui l’a dévoilée doit piger une carte supplémentaire. À noter que les cartes sont numérotées de 1 à 158, de façon à les utiliser dans l’ordre, pour ainsi jouer chaque fois avec de nouvelles cartes.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 12 joueurs

Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Prix : 20 $

Avignon

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le jeu de société Avignon, de la collection Microgame de Matagot

Un jeu si petit qu’il entre non pas dans une valise, mais dans un porte-carte ? Difficile de trouver format plus adapté pour le voyage que les Microgame de l’éditeur Matagot. Trois jeux de la collection sont actuellement offerts au Québec, dont Avignon, un jeu de déplacement de cartes pour deux joueurs (genre de souk à la corde, mais sur table !) qu’on a pu tester. Et où on a vite découvert que chaque erreur stratégique se paie cher… Aussi offerts : Stew et Circle the Wagons (oui, les jeux sont en français malgré les titres non traduits…). Chacun d’entre eux propose une mécanique de jeu différente. Le premier est un jeu d’ambiance ; le second, un jeu de placement qui pose, dit-on, de sérieux dilemmes aux joueurs. Ces jeux offrent de toute évidence plus de plaisir que ce que leur petit format peut laisser croire !

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : deux joueurs

Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Prix : 13 $

Kluster

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le jeu de société Kluster

Jeu simplissime qui se distingue par le fait qu’il ne s’agit pas d’un jeu de cartes ! Il suffit ici de placer ses aimants à l’intérieur d’une zone délimitée par une cordelette. Le premier joueur qui réussit à placer tous ses aimants gagne. S’il est interdit de toucher aux aimants en place, on peut changer la forme de la zone de jeu en modifiant le périmètre de la cordelette. Les plus braves peuvent aussi tenter de faire bouger les pièces en utilisant le magnétisme des pierres, mais c’est franchement stressant de tenter une telle manœuvre. Car si des pièces se collent, notre tour s’arrête et on récupère toutes les pierres ainsi aimantées. Peut se jouer avec des enfants plus jeunes sous la supervision d’un adulte.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de joueurs : de 1 à 4 joueurs

Âge : 14 ans et plus

Durée : 10 minutes

Prix : 40 $

Défis nature – Animaux disparus

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jeu de société Défis nature – Animaux disparus

Si vos enfants ne connaissent pas la gamme de jeux Défis nature de l’éditeur Bioviva, l’été pourrait être un bon moment pour les initier à ces titres très populaires. Le principe est simple et s’apparente au bon vieux jeu de la bataille. Mais au lieu de comparer un 8 de trèfle et un 3 de cœur, les joueurs comparent les caractéristiques de deux animaux, comme le poids ou la taille. Dans cette nouvelle boîte, Bioviva a rassemblé 36 animaux qui ont disparu de la surface du globe. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur le dodo, le grizzli mexicain ou le quagga tout en s’amusant. À savoir : la collection des Défis nature compte plus d’une cinquantaine de titres dont la thématique est toujours axée sur la biodiversité.

Stéphanie Morin, La Presse

Nombre de joueurs : de 2 à 6 joueurs

Âge : 7 ans et plus

Durée : 20 minutes

Prix : 14 $

Unstable Unicorns

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le jeu de société Unstable Unicorns

Un autre jeu de cartes facile à transporter et auquel il est facile de jouer. L’idée ici est de rassembler une armée de licornes plus ou moins stables, certaines « standards » et d’autres possédant des pouvoirs qui peuvent vous aider dans votre conquête. D’autres cartes servent tantôt à protéger ou améliorer notre écurie, tantôt à attaquer celles des autres joueurs. Les cartes Magie permettent quant à elles de bénéficier d’effets immédiats, alors que les cartes Illico peuvent se jouer en tout temps, même quand ce n’est pas notre tour. On s’amuse autant à jouer qu’à lire les descriptions loufoques des licornes, qu’il s’agisse d’un licornocéros, d’une licorne mère poule ou d’un cousin narval élégant. Le jeu peut devenir un tantinet redondant à la longue, mais il y a suffisamment de suggestions ici pour alterner et maintenir l’intérêt bien vivant ! Bonnes vacances !

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Nombre de 2 à 8 joueurs

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 à 60 minutes

Prix : 30 $