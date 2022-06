« C’est un évènement de quartier que les gens de Villeray apprécient. Quand on a annoncé le retour du Surf Swap, on a senti une vague d’amour et d’enthousiasme », souligne Sébastien Burns, copropriétaire de la boutique Archive.

Le Surf Swap est de retour ce samedi pour la huitième fois dans Villeray, à l’initiative de la boutique Archive, après deux années de pause forcée.

Émilie Côté La Presse

Il s’agit du plus important rassemblement communautaire d’échange, d’achat ou de vente de planches de surf usagées au Canada, mais c’est surtout l’occasion pour familles, couples, passants et amis d’aller se balader dans la rue Villeray, fermée à la circulation entre les rues Drolet et Henri-Julien.

On pourra y boire une bière Boréale ou un café de chez Paquebot. On pourra aussi manger sous les bons soins des « voisins » villerois, soit Mademoiselle Gâteaux et le restaurant Moccione qui proposera un menu bouffe de rue créé spécialement pour l’occasion.

L’évènement se déroulera de 13 h à 19 h et se poursuivra ensuite au bar Miss Villeray. Des fonds seront ramassés pour Le club Le Grand V, qui a pour mission d’initier gratuitement des jeunes à l’entraînement fonctionnel.

« C’est un évènement de quartier que les gens de Villeray apprécient. Quand on a annoncé le retour du Surf Swap, on a senti une vague d’amour et d’enthousiasme », souligne Sébastien Burns, copropriétaire de la boutique Archive.