La maman berce, cajole et nourrit. Elle chasse les bobos et les monstres sous le lit. Elle essuie les larmes et recolle les cœurs meurtris. Elle est toujours présente, même lorsqu’on a quitté le nid. À l’approche de la fête des Mères, le dimanche 8 mai, voici quelques idées de cadeaux pour lui dire merci.

Laila Maalouf La Presse

Véronique Larocque La Presse

Indémodables bijoux

L’entreprise québécoise Horace Jewelry possède sa propre collection de bijoux spécialement pensée pour les mères. On a le choix parmi le collier MAMA, le bracelet ou un jonc perlé, qui sont tous offerts en argent sterling ou en argent sterling plaqué or. L’avantage, c’est que leur design à l’allure romantique et raffinée est tout à fait intemporel, pour un bijou qui se portera sans se démoder.

Prix : de 38 à 45 $, en ligne ou dans les points de vente

Pour la maman sportive

PHOTO FOURNIE PAR MESSAGE FACTORY La nouvelle collection de sport pour femmes de Message Factory

Pourquoi pas un cadeau pratique, qui allie également confort et féminité, pour celles qui aiment bouger ? Message Factory est une marque de vêtements écoresponsable québécoise qui sort spécialement ce printemps une collection de sport pour femmes faite à partir de bouteilles recyclées. En plus, on a l’embarras du choix parmi les vêtements proposés : leggings, hauts, camisoles, vestes, jupes, robes…

Prix : de 48 à 128 $, en ligne ou dans les points de vente

Douce lumière

PHOTO FOURNIE PAR RIAU CANADA Les bougies de Riau Canada sont offertes en quatre nouveaux parfums floraux : fleur de pommier, hortensia bleu, lavande et bouquet de Freesia.

Une chandelle qui accompagne maman dans tous ses moments de détente lui rappellera qu’on pense à elle chaque fois qu’elle l’allume. Coulées à la main, les bougies de Riau sont faites en cire de soja, utilisent des huiles essentielles certifiées végétaliennes, aucun parabène et des mèches fabriquées avec des fibres 100 % naturelles. Quatre nouveaux parfums floraux sont proposés pour la saison : fleur de pommier, hortensia bleu, lavande et bouquet de Freesia.

Prix : de 15 à 75 $, en ligne ou dans les points de vente

Une tisane pour se ressourcer

PHOTO FOURNIE PAR DAVIDS TEA Le nouvel ensemble printanier de DavidsTea

DavidsTea a spécialement concocté pour l’occasion le mélange biologique À la rescousse de maman, un savant alliage de racine de valériane, de camomille, de menthe poivrée et de citronnelle qui procure apaisement et tranquillité. On peut le lui offrir avec le nouvel ensemble — très printanier — de théière et de tasses en verre à marguerites. En plus, 10 % des recettes de vente du mélange seront remis au programme de santé mentale et mieux-être de Mamas for Mamas.

Prix : 9,98 $ pour le mélange et 49 $ pour l’ensemble, en ligne ou en boutique

Des fleurs d’ici

PHOTO JOANIE BRIÈRE, FOURNIE PAR ENFANTS SAUVAGES Les fleurs d’Enfants sauvages sont cultivées à Ayer’s Cliff.

Parce qu’il dégage un doux parfum de printemps et qu’il met de la couleur dans la maison, le bouquet de fleurs est toujours un présent agréable à recevoir. Composés de chatons de saules et de tulipes de spécialité, les arrangements préparés par la ferme florale Enfants sauvages ont tout pour plaire. En plus d’avoir poussé au Québec, à Ayer’s Cliff, les fleurs sont cultivées sans pesticides ni herbicides. Les bouquets pour la fête des Mères peuvent être livrés à domicile à Montréal, sur la Rive-Sud, dans la couronne nord et en Estrie. Il est aussi possible de les récupérer dans l’un des points de cueillette.

Prix : à partir de 50 $, en ligne

Pour la nouvelle maman

PHOTO FOURNIE PAR 4T La boîte « Douceurs pour la nouvelle maman »

Être mère, « c’est demandant pas rien qu’un peu ! », écrit l’entreprise québécoise 4T sur son site web. Pour offrir un moment de douceur à la nouvelle maman, elle a réuni dans un coffret « des soins qui célèbrent le bien-être physique et mental tellement important pendant le quatrième trimestre ». Un baume pour les lèvres, un parfum aux effluves revigorants et un bain d’avoine font partie de cette boîte qui promet d’apaiser le corps et l’esprit. Tous les produits conviennent aux femmes qui allaitent. Deux autres boîtes thématiques ont également été conçues pour la fête des Mères.

Prix : 65 $, en ligne et dans certains points de vente

Des mots d’amour

IMAGE FOURNIE PAR MARLONE Les cartes de Marlone viennent avec un sachet de semences.

Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Pourquoi ne pas profiter de la fête des Mères pour coucher sur papier toute l’affection que vous portez à votre maman ? Ce sera un souvenir qu’elle souhaitera conserver longtemps. On aime beaucoup les cartes créées pour l’occasion par l’entreprise montréalaise Marlone. Petit plus : elles contiennent un sachet de semences. Votre mère pourra enjoliver son terrain de cosmos biologiques.

Prix : 9 $, en ligne

Des souvenirs pour la vie

PHOTO GETTY IMAGES Une séance de photos permet d’immortaliser des moments qui passent souvent trop vite.

Toutes les mères vous le diront : les enfants grandissent trop vite. Avez-vous déjà songé à immortaliser en photos votre vie de famille ? De nombreux photographes professionnels proposent de capturer des moments du quotidien en passant un certain temps à votre domicile. Une séance de photos prises en studio ou à l’extérieur peut aussi être un très beau cadeau qui deviendra un précieux souvenir.