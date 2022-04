Parents de jeunes enfants (et de plus grands), vous êtes-vous parfois sentis seuls et à bout de ressources ces deux dernières années ? Pères et mères à la recherche de conseils, deux rendez-vous sont à mettre à votre agenda lors des prochains week-ends : le Salon de l’apprentissage et l’Expo Moi Parent.

Véronique Larocque La Presse

Après deux ans de pandémie, comment se portent les parents québécois ?

« Je reçois tous les jours des messages de demande de soutien de la part de parents. […] Pour les familles qui n’allaient pas super bien avant, ça s’est beaucoup détérioré dans les deux dernières années », constate l’éducatrice spécialisée et coach familiale Nancy Doyon.

Les parents sont épuisés d’être constamment en suradaptation. Même si présentement toutes les mesures sanitaires s’allègent, ce que je sens, c’est un épuisement collectif. Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familiale

Nancy Doyon croit qu’un évènement comme le Salon de l’apprentissage peut venir en aide aux parents à la recherche de ressources et de conseils pour leurs enfants.

« Les parents vont avoir accès à très petits prix à des conférenciers qui vont pouvoir leur donner des stratégies concrètes pratico-pratiques. […] Grâce aux kiosques qui sont là, ils vont avoir accès à un paquet de bouquins et d’outils […]. Tout ça, ça peut être une façon d’aller chercher les trucs dont les parents ont besoin. »

Cela ne vient toutefois pas remplacer une consultation avec un professionnel, précise-t-elle.

Plus de 20 conférences

Nancy Doyon fait partie de la quinzaine de conférenciers invités au Salon de l’apprentissage, qui se déroulera les 9 et 10 avril prochains, au Palais des congrès de Montréal, après une pause forcée de deux ans.

Quels sujets abordera-t-elle dans ses deux conférences ? La responsabilisation des enfants, le sens de l’effort et la motivation scolaire. « J’encourage beaucoup les parents à ne pas être toujours derrière leurs enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire et comment le faire », explique l’autrice du livre Parent responsabilisant. Avec ses conseils, elle souhaite amener les jeunes à apprendre à réfléchir et à trouver des solutions à leurs problèmes par eux-mêmes.

En plus des 21 conférences offertes, les visiteurs trouveront sur place près de 200 exposants qui proposeront des produits et des services pour outiller les parents d’enfants d’âge scolaire, mais aussi les enseignants et des autres professionnels du milieu de l’éducation.

« C’est un grand rassemblement pour faire rayonner l’éducation, la vie de famille et l’apprentissage », résume Chantal Trudel, qui a fondé le salon avec son amie Izabel Vadnais.

Les enfants sont aussi les bienvenus. Des activités, comme des jeux de société format géant, et des spectacles sont prévus.

L’Expo Moi Parent, à Boucherville

Samedi et dimanche, c’est à Boucherville que les parents d’enfants de 0 à 12 ans pourront trouver des conseils. La première édition de l’Expo Moi Parent se tiendra à l’hôtel Mortagne tout le week-end. Une cinquantaine d’exposants, pour la grande majorité des entreprises d’ici, seront sur place. Mascottes, bricolage, défis sportifs et autres surprises sont au menu pour les jeunes.

C’est le désir de transposer le contenu de son magazine dans un évènement familial qui a poussé l’équipe de Moi Parent à créer ce rassemblement.

Après deux ans de pandémie, « ce qui nous rejoint tous en ce moment, c’est le désir d’aller vers l’autre, de sortir de cet isolement et d’avoir accès à des ressources qu’on tient habituellement pour acquises », avance Valérie Guibbaud, rédactrice en chef du magazine.

« C’est le genre de rassemblement qui fait du bien pour les familles », croit la psychoéducatrice Mélanie Bilodeau, qui sera l’une des quatre expertes présentes pour discuter avec les parents.

Salon de l’apprentissage, les 9 et 10 avril au Palais des congrès de Montréal. Entrée gratuite. Pour assister à la majorité des conférences, il faut se procurer un billet au coût de 15 $.

Expo Moi Parent, les 2 et 3 avril à l’hôtel Mortagne, à Boucherville. Billets vendus 14 $ à la porte, entrée gratuite pour les 12 ans et moins.