Maman, pourquoi tu pleures ?

Avec le bébé, la détresse

Bien souvent, la maternité est fort différente de celle qu’on attend. Pour certaines nouvelles mamans, qui voient débarquer dans leur vie anxiété et dépression, le contraste est encore plus grand. Dans le cadre de la Journée Bell Cause pour la cause, Canal Vie diffuse ce mercredi Maman, pourquoi tu pleures ?, un documentaire piloté par Jessica Barker.