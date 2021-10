Famille

Au secours ! J’ai des enfants !

Les joies et les peines des parents québécois

Après s’être penchée sur le mariage, notre collègue Olivia Lévy, journaliste à La Presse, réfléchit non pas au divorce, mais à la famille (l’autre suite logique) dans Au secours ! J’ai des enfants !, un essai à la fois drôle et sérieux sur les joies, les peines et les défis d’être parent.