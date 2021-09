Un peu dépassé par le retour à l’école ? On vous comprend !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Heureusement, de plus en plus d’outils s’offrent aux parents afin d’organiser le mieux possible – et en s’amusant, idéalement – les horaires, les activités et tout le bataclan. Deux entreprises d’ici ont attiré notre attention avec leurs offres ludiques, pratiques et colorées.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES BELLES COMBINES La très mignonne trousse de retour au calme aidera vos petits à retrouver leur calme grâce à divers objets et astuces.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES BELLES COMBINES Les Belles Combines– Astuces géniales pour famille d’aujourd’hui a été publié l’hiver dernier. 1 /2



Il y a d’abord Les Belles Combines, dont les produits sont mis au point par Dominique Bernèche, qui s’y connaît en la matière : elle a six enfants ! L’entreprise offre une foule de produits pour organiser votre temps avec ses planificateurs hebdomadaire ou mensuel magnétiques vraiment très pratiques (un coup de cœur !), aider votre progéniture à progresser vers plus d’autonomie (tableau de routines et tâches) et encourager les bons comportements (comme la mignonne trousse de retour au calme). Nouveauté, le livre Les Belles Combines se veut à la fois guide pratique et docuréalité, en ouvrant les portes sur le quotidien de Mme Bernèche, qui y dévoile ses trucs et astuces.

PHOTO FOURNIE PAR LILI GRAFFITI La collection automne-hiver de Lili Graffiti

De son côté, la charmante papeterie Lili Graffiti vient de lancer sa collection automne-hiver, ornée d’illustrations ludiques et colorées, avec une nouveauté, un calendrier grand format inspiré par des lieux typiques de Montréal. La collection compte aussi des agendas, bloc-notes, cahiers, bref, tout pour mieux organiser votre quotidien et égayer votre décor.