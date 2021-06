Faut-il vraiment une raison pour dire au papa dans notre vie à quel point il est précieux ? Sans doute pas, mais la fête des Pères – à encercler à votre calendrier le dimanche 20 juin – est l’occasion idéale pour le lui rappeler. Voici quelques idées de présents qui lui mettront à coup sûr le sourire aux lèvres.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

À ta santé !

La Distillerie La Manufacture, située à Sainte-Agathe-des-Monts, a lancé récemment deux spiritueux fièrement laurentiens : le gin Panacée et la vodka Narval, tous deux élaborés à partir de maïs et de blé cultivés dans la région et de l’eau pure des montagnes laurentiennes. Les nostalgiques sont servis, car les spiritueux viennent dans un contenant métallique rappelant les flasques d’autrefois, un support léger et fort pratique qui permettra à papa de traîner ses nouveaux amis avec lui à la pêche, en camping ou au chalet !

Prix : 58,75 $ (vodka Narval) et 59,75 $ (gin Panacée), offerts à la SAQ

100 % steak

PHOTO FOURNIE PAR TRULOCAL La boîte destinée aux amateurs de steak de truLOCAL

Si, pour votre paternel, le bonheur rime avec un bon steak, il sera ravi de cette boîte spécialement pensée pour les carnivores comme lui par truLOCAL, un tout nouveau service qui propose de livrer à votre porte des boîtes de viande locale de haute qualité. Plusieurs thématiques sont au menu, dont celle destinée aux amateurs de steak, qui contient des paires de steaks de surlonge, de filet mignon, de contre-filets et de faux-filets, ainsi qu’une carte-cadeau de 25 $ à utiliser lors d’un prochain achat.

Prix : 129 $, offerte en ligne

Confortable et stylé

PHOTO FOURNIE PAR NOIZE La nouvelle collection tout confort de la marque montréalaise Noize

Entreprise montréalaise spécialisée en mode éthique et végane, Noize vient de lancer une nouvelle collection tout confort de vêtements de détente, fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Short, chandail kangourou, t-shirt, camisole, il y a de tout pour offrir une tenue 100 % confort mais stylée à papa.

Sur la photo : shorts Omar (80 $) et t-shirt Clay (60 $), offerts en ligne ou à la boutique du Centre Rockland

Quand la barbe va, tout va

PHOTO FOURNIE PAR GROOM Le coffret voué au soin de la barbe de Groom

Pour l’aider à prendre soin de sa magnifique barbe, offrez à l’homme de votre vie ce coffret signé Groom, une entreprise d’ici. À l’intérieur, tout le nécessaire pour être aux petits soins, naturellement, avec la barbe de papa : trois huiles à barbe aux effluves viriles (conifère, santal, agrumes), un nettoyant à barbe et un peigne pliant en acétate de cellulose, une matière écologique.

Prix : 85 $, offert en ligne

Une fête fromagée

PHOTO FOURNIE PAR SAPUTO Le nouveau coffret de fromages d’ici commercialisé par Saputo

Papa a un petit faible pour le fromage ? Offrez-lui cette nouvelle boîte-découverte de fromages d’ici commercialisée par Saputo, qui contient trois incontournables de la fromagerie Alexis de Portneuf – le Vacherin, le brie Brise du matin et le Sir Laurier, un fromage à pâte molle – ainsi qu’une bûche de fromage de chèvre vanille et bleuets de Woolwich Dairy, pour une finale sucrée. À déguster à l’apéro pour célébrer papa, en ajoutant au goût craquelins, fruits et charcuteries !

Prix : 23,99 $, offerte chez Provigo

Dans la poche !

PHOTO FOURNIE PAR MESBOBETTES Le coffret Papa Gourmet de Mesbobettes

L’entreprise québécoise Mesbobettes se fait un point d’honneur de proposer des sous-vêtements et boxers ultra-confortables sur son site web, qui rassemble quelque 700 produits différents. Juste à temps pour la fête des Pères, Mesbobettes offre une boîte thématique « Papa Gourmet » qui contient, en plus de deux boxers Hook Underwear intégrant la technologie « poche à poche » – pour éviter les frottements indésirables –, une paire de chaussettes, un tablier pour cuisiner et un livret de recettes de hamburgers concocté par huit chefs de renom. Belle combinaison !

Prix : 55 $, offerte en ligne

Le BBQ dans la peau

PHOTO FOURNIE PAR A SPICE AFFAIR Le coffret Maître du BBQ de l’entreprise montréalaise A Spice Affair

Papa s’adonne aux joies du BBQ dès que le beau temps se pointe le nez ? Il aimera sans aucun doute l’assortiment d’épices spécialement pensées pour les grillades de l’entreprise montréalaise A Spice Affair. L’assortiment « Maître du BBQ » contient six nouveautés qui lui permettront d’expérimenter avec des mélanges à frotter, inspirés de traditions culinaires de partout sur la planète, comme BBQ Tennessee fumé, BBQ brésilien, Poisson zesté et un intrigant Chili au café.

Prix : 78 $ (en rabais à 55 $ jusqu’au 14 juin), offert en ligne

Délices marins

PHOTO FOURNIE PAR OYSTERS & CAVIAR Le coffret « Papa je t’aime » comprend 25 huîtres et un couteau pour les ouvrir, fabriqué à la main.

Pour ceux qui raffolent des produits fins de la mer, comme les huîtres et le caviar, l’entreprise Oysters & Caviar propose trois coffrets de choix. Selon les préférences du patriarche, on choisit « Papa je t’aime », avec ses 25 huîtres North Belle provenant de l’Île-du-Prince-Édouard et un couteau à huîtres de la marque Banjo, fabriqué à la main, ou encore « Papa Gourmand », qui met le caviar sibérien Antonius à l’honneur, et vient avec une chic cuillère en nacre. Envie d’offrir la totale à papa ? « Mon papa c’est le plus fort » contient la somme des deux premiers. De quoi passer une fête des Pères mémorable.

Prix : entre 79 $ et 159 $, offerts en ligne