Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Stéphanie Morin

La Presse

Décrocher la lune

Qui n’a pas rêvé un jour de décrocher la lune ? C’est ce qu’il faut faire dans ce superbe jeu de dextérité. À l’aide d’échelles de bois miniatures, les joueurs doivent dresser une structure qui leur permettra d’atteindre la lune. Mais attention ! Ils doivent respecter les contraintes indiquées sur le dé et s’assurer qu’aucune des échelles déjà posées ne tombe au sol. Si pareille chose arrive, la lune, émue par leur maladresse, verse une larme. Lorsque toutes les échelles sont placées, le joueur qui possède le moins de larmes de lune remporte la partie.

Ce jeu d’adresse se distingue de ses semblables (comme Suspend) par la douce poésie de sa thématique, mais aussi par la forme des pièces à déposer. Les échelles ne sont pas droites et leurs barreaux, pas toujours parallèles, ce qui permet de créer plusieurs figures étonnantes, où l’échelle se retrouve droite comme une chandelle ou en suspension dans les airs. À chacun d’y aller de sa propre créativité pour espérer toucher la lune…

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Âge : 6 ans et plus

Durée : 20 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteurs : Fabien Riffaud et Juan Rodriguez

Éditeur : Bombyx

Prix : 40 $

Silver & Gold

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Silver & Gold

Petit jeu de cartes tout simple qui consiste à explorer des îles à la recherche de trésors. En fait, nos îles sont représentées par des cartes que l’on doit quadriller en entier selon les formes dévoilées par les cartes missions ; on transcrit les formes sur les îles que l’on a en main à l’aide de crayon à l’encre effaçable. Ce faisant, on découvre des oasis et des pièces d’or que l’on accumule pour constituer des butins qui rapportent encore plus de points.

L’originalité du jeu vient donc du fait que les formes représentées sur les cartes missions sont sans cesse transcrites différemment d’une partie à l’autre – nos jeunes testeurs ont justement apprécié le fait de dessiner eux-mêmes la progression de leurs explorations. Et comme il y a plusieurs façons de marquer des points, on met quelques parties avant de bien saisir toutes les subtilités du jeu, gage d’une bonne pérennité ludique.

Nombre de joueurs : 2 à 4

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteur : Phil Walker-Harding

Éditeur : Oya

Prix : 24,99 $

La suggestion du pro : 50 missions

PHOTO FOURNIE PAR L’AS DES JEUX 50 missions

Copropriétaire de l’As des Jeux à Gatineau depuis 2014, Caroline Paquette a depuis vu sa passion pour les jeux s’épanouir d’abord avec l’ouverture en 2016 d’une succursale dans le quartier Aylmer, mais surtout avec le bistro ludique Pärlé, un rêve pour la jeune entrepreneure et son conjoint Roch Bertrand. Unique en son genre, le Pärlé offre une cuisine bistronomique pilotée par le chef Hugo Hébert-Desrochers, un joueur devenu partenaire dans cette belle aventure !

« Le jeu 50 missions est un jeu de cartes coopératif familial tout simple qui se joue en 20 minutes et dont l’objectif à terme est de réaliser 50 missions, nous explique Caroline. Elles consistent par exemple à placer quatre cartes impaires, quatre cartes d’une seule couleur, obtenir une somme précise avec les quatre cartes en jeu, etc. Les missions ne sont pas difficiles, mais il arrive que l’on manque de cartes pour compléter les 50. Mon conjoint et moi avons réussi 42 missions jusqu’à maintenant, mais on a toujours le goût d’y arriver, on persiste ! Tu as toujours le goût de rejouer pour les faire au complet. »

Nombre de joueurs : 1 à 4

Âge : 8 ans et plus

Durée : 20 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteur : Ken Gruhl

Éditeur : Oya

Prix : 28,99 $