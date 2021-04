Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Stéphanie Morin

La Presse

Attrape Rêves

Serrer sa peluche bien fort contre soi pour chasser les mauvais rêves. C’est exactement le but d’Attrape Rêves, gagnant de l’As d’or en 2020 au Festival international du jeu de Cannes. Il s’agit en fait d’un jeu d’observation tout mignon qui consiste à recouvrir complètement la représentation de son cauchemar à l’aide de la carte toutou la plus appropriée — plus le toutou choisi est petit, plus on pige de jetons Rêve cachés dans le douillet sac-oreiller. Bien que le jeu soit destiné aux 4 ans et plus, il existe une variante coopérative pour les tout-petits ainsi que des règles plus appropriées aux enfants de 6 ans et plus.

Le jeu a été apprécié par les rejetons préados, mais le mot de la fin revient ici à la maman : « C’est un beau jeu, bien fait, avec de jolis dessins, pas trop stressant, qui amène bien les petits vers le sommeil. C’est très mignon pour de jeunes enfants. »

Nombre de joueurs : de 2 à 4 Âge : 4 ans et plus

Durée : environ 15 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteurs : David Franck et Laurent Escoffier

Éditeur : Space Cow

Prix : 30 $

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Jeu de société Chronicles of Crime : 1400

Chronicles of Crime : 1400

Tous les amateurs de séries ou de littérature policières en ont un jour rêvé : se transformer en détective et trouver les indices pour arrêter les voleurs, les assassins. Le jeu coopératif Chronicles of Crime rend la chose possible. Comment ? Avec des scénarios qui mettent à profit le téléphone intelligent. Oui, ça reste un jeu de table, mais grâce à l’application téléchargeable, on peut interroger des témoins ou découvrir des preuves matérielles comme si on se transportait sur les lieux. Si la mécanique du jeu est assez facile à maîtriser, les enquêtes ne sont pas si simples à résoudre : il faut un grand sens de l’observation et de l’intuition… Dans le plus récent titre de la série, l’action se passe à Paris au début du XVe siècle. Le détective est en fait un chevalier, hanté par des rêves prémonitoires. Quatre scénarios distincts sont proposés pour ce titre particulier.

Nombre de joueurs : de 1 à 4 joueurs

Âge : 12 ans et plus

Durée : 60-90 minutes

Niveau : intermédiaire avancé

Auteurs : David Cicurel et Wojciech Grajkowski

Éditeur : Lucky Duck Games

Prix : 45 $

IMAGE FOURNIE PAR SPIELWIESE GAMES Micromacro Crime City

Le choix du pro : Micromacro Crime City

Après l’ouverture d’une première boutique L’Entre-Jeux à Joliette en 2008, Olivier Ménard a depuis lancé des succursales à Mascouche, à Terrebonne et à Shawinigan, en plus de mettre la main sur les activités de la boutique Jouets Frimousse, à Trois-Rivières. Bref, il baigne depuis des années dans l’univers du jeu et se fait un point d’honneur d’essayer un maximum de jeux de toutes sortes. L’un de ses coups de cœur actuels est Micromacro Crime City, gagnant de l’As d’or du jeu de l’année en 2021.

« C’est un jeu coopératif d’enquête et de déduction avec un support très original. On trouve des cartes représentant différentes enquêtes de même qu’une loupe qui permet de scruter une énorme carte de 1 m sur 75 cm représentant une ville quadrillée en différentes zones. On peut y voir plein de petits personnages comiques et quand on y regarde de près, on aperçoit plusieurs scènes de crime. L’idée est de recomposer les crimes un peu à la manière d’un jeu de piste où l’on revient dans le temps pour savoir ce qui s’est passé. Il y a 16 enquêtes qui durent de 15 à 30 minutes, ce qui assure facilement huit heures de jeu, avec un niveau de difficulté qui augmente chaque fois — il faut parfois se creuser la tête pas mal ! Mais on rit aussi beaucoup, il y a par exemple plein de clins d’œil super intéressants à des films de gangsters. C’est un jeu qui n’a que des qualités, son seul défaut était sa disponibilité, mais on m’a assuré que le distributeur en avait actuellement en grande quantité. »