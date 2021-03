Après s’être penchée sur le cheminement psychologique des mères pendant la grossesse avec Maman en construction, Lory Zephyr poursuit dans la même veine avec Ça va, maman ? : minithérapie pour surmonter l’angoisse et la culpabilité maternelle.

Valérie Simard

La Presse

On le sait, les mères se mettent beaucoup de pression. Une pression, souvent indue, que la psychologue spécialisée en santé mentale parentale souhaite désamorcer avec cet ouvrage qui s’inscrit dans la veine de la série d’émissions en baladodiffusion Ça va maman ?, qu’elle anime avec la journaliste Jessika Brazeau. Plusieurs livres et articles ont été écrits sur le sujet, et celui-ci ne réinvente pas la roue. Mais il la présente sous une nouvelle forme. Faisant un parallèle avec le quatrième trimestre, un concept qui renvoie à l’adaptation des parents et du bébé à leur nouvelle vie, Lory Zephyr propose une série de phrases à méditer, de réflexions et d’exercices qui s’étalent sur 90 jours.

Si le premier jour démarre avec « Fais-toi confiance ! », une phrase un peu éculée dans le monde de la parentalité, les journées subséquentes permettent d’aller plus loin. Au-delà des conseils, la psychologue propose des exercices simples qui invitent à réfléchir sur plusieurs facettes de notre vie de mère : quelle a été ma plus grande erreur et qu’ai-je appris ? Comment la dissonance cognitive et les angles morts de mes pensées faussent la perception que j’ai d’une situation ? Ou plus concrètement, comment mettre par écrit ma liste mentale et prioriser les tâches à faire afin de trouver du temps pour moi ? Des conseils qui sauront certainement apaiser les mères qui se sentent parfois, ou souvent, dépassées.

Ça va, maman ? – Minithérapie pour surmonter l’angoisse et la culpabilité maternelle

Lory Zephyr

Les Éditions de l’Homme

240 pages