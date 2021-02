De plus en plus de fabricants de jouets célèbrent la diversité et l’inclusion, et l’entreprise espagnole Miniland en est un bel exemple.

Catherine Handfield

La Presse

Depuis qu’elle a été sélectionnée comme meilleur jouet de 2020 par l’Association espagnole des fabricants de jouets, la collection de quatre poupées affichant des traits typiques de la trisomie 21 connaît un succès qui dépasse largement les frontières de l’Espagne.

La collection, qui compte deux poupées blanches et deux noires, est destinée à tous les enfants, qu’ils présentent ou non une trisomie 21.

