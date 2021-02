En ce week-end de Saint-Valentin, voici trois jeux conçus spécialement pour deux joueurs.

Stéphanie Morin

La Presse

7 Wonders Duel

À tout seigneur tout honneur : 7 Wonders Duel est sans conteste l’un des meilleurs jeux en duo (voire des meilleurs jeux tout court) jamais créés. De l’avis de plusieurs, il surpasse même le célèbre jeu original dont il est issu, soit 7 Wonders, pour 3 à 7 joueurs. Ici, les joueurs disposent de trois âges pour développer leur civilisation antique, construire des merveilles (comme les pyramides ou les jardins suspendus) et amasser des points de victoire. Pour y arriver, ils doivent choisir les bonnes cartes afin d’amasser assez de ressources, développer leur stratégie militaire ou accumuler des savoirs scientifiques. Mais attention : le vent peut tourner rapidement et ce qui semblait acquis peut s’envoler ! Un jeu qui tient dans une petite boîte, qui s’apprend en quelques minutes et qui offre des parties tendues au possible (et un plaisir de jouer sans cesse renouvelé…). Pas surprenant que 7 Wonders Duel figure au panthéon des jeux les mieux cotés année après année, et ce, depuis sa création en 2015.

Nombre de joueurs : 2

Âge : 10 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : intermédiaire

Auteurs : Antoine Bauza et Bruno Cathala

Éditeur : Repos Production

Prix : 40 $

Tea for 2

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Tea for 2

Ce petit nouveau, arrivé au Québec il y a quelques mois à peine, est inspiré dans sa mécanique par un des grands classiques de l’enfance : la bataille. Mais attention, il ne suffit pas de tourner les cartes pour réaliser que le 6 est plus fort que le 4. Le résultat de chaque bataille permet au gagnant d’acheter des cartes-personnages pour augmenter la force de son paquet, de déclencher l’effet de la carte ou de collectionner des sabliers dans l’espoir d’engranger des points. Campé dans l’univers d’Alice au pays des merveilles, ce jeu joliment présenté laisse une place importante au hasard, tout en permettant aux joueurs de prendre des décisions qui pourraient avoir un impact important sur le résultat final. Parfait pour des parties rapides qui ne prennent pas la tête.

Nombre de joueurs : 2

Âge : 10 ans et plus

Durée : 30 minutes

Niveau de difficulté : débutant intermédiaire

Auteur : Cédrick Chaboussit

Éditeur : Space Cowboys

Prix : 30 $

Totem – Édition couple

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Totem–Édition couple

Voici la version pour deux d’un populaire jeu québécois de développement personnel intitulé Totem, le jeu qui fait du bien. Car oui, le but de Totem–Édition couple est de se faire du bien, à soi et à son partenaire. On ne parle pas ici d’un jeu coquin, mais plutôt d’un jeu qui favorise les discussions ainsi que la reconnaissance des forces et talents de l’autre. Le principe est tout simple. Le premier joueur choisit une carte contexte et la lit à voix haute : au réveil au matin, lors des tâches ménagères, pendant une fête… À partir de ce contexte précis, le joueur va construire avec les cartes qu’il a en main un totem (un animal et une qualité) qui s’applique à son partenaire. C’est l’occasion de se remémorer des anecdotes où l’autre nous a ébloui, ému, apaisé… Une façon toute tendre d’amorcer des conversations, de cultiver la gratitude au sein du couple et, pourquoi pas, de retrouver le vrai sens de la Saint-Valentin.

Nombre de joueurs : 2 (ou plusieurs couples)

Âge : 18 ans et plus

Durée : de 15 à 60 minutes

Niveau de difficulté : débutant

Auteur : Carol Rancourt, Jade Tremblay, Tessa Paradis

Éditeur : Équipe Totem

Prix : 25 $