Trucs de champion pour gagner au Scrabble

Le saviez-vous ? L’actuel champion du monde de Scrabble est un Québécois. Mieux, il n’a que 28 ans. Francis Desjardins a découvert le Scrabble à l’âge de 13 ans et depuis, il collectionne les honneurs : six fois champion québécois, il a aussi remporté le titre de champion du monde de Scrabble duplicate (en 2011) et de Scrabble classique (à l’été 2019). Ça tombe bien : cette dernière version est celle que l’on pratique à la maison. Difficile de trouver mieux qu’un champion du monde pour présenter ses trucs de vainqueur…