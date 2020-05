La crise actuelle met en lumière la place si importante qu’occupent les mères dans la vie de tout un chacun. Confinement oblige, bien des entreprises font preuve d’inventivité en offrant des ensembles-cadeaux inspirés à faire livrer à maman, qui lui feront chaud au cœur !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Humer le printemps

Enfin, il est là, le printemps, et maman ne peut que vouloir l’accueillir à bras ouverts ! Permettez-lui de se plonger dans les effluves rafraîchissants du savon à main Bergamote et thé par la maison de parfumerie québécoise Ruby Brown, qui vient en duo avec la crème hydratante pour les mains enrichie de karité, idéale en ces temps de lavage de mains fréquent. L’entreprise ajoute à cet ensemble-cadeau un magnifique arrangement floral composé de tulipes cultivées à l’Île-du-Prince-Édouard. Il faut commander avant le 4 mai pour recevoir la commande à temps et la livraison est offerte à Montréal et dans les environs seulement.

Prix : 130 $, 5 % du prix total est versé à l’organisme Mères avec pouvoir, commandes en ligne.

> Consultez le site web de Ruby Brown

Célébration de la lenteur

PHOTO FOURNIE PAR SUR MON X Chandeliers en pin et chandelles à la cire d’abeille font partie des produits proposés par Sur mon x.

La plateforme en ligne Sur mon x a été lancée en 2017 et propose une panoplie d’objets pour le quotidien qui ont un point en commun : l’apologie de la « slow life », soit ce mode de vie où les achats intelligents, le seconde main, les produits locaux et écoresponsables sont mis de l’avant. Une nouvelle section « fête des Mères » vient d’être ajoutée avec plusieurs idées-cadeaux inspirantes : journal de gratitude, sels de bain, encens, chandeliers en pin, chandelles à la cire d’abeille… Le tout sera livré directement dans une jolie boîte directement chez maman.

> Consultez le site web Sur mon x

Être solidaire

PHOTO FOURNIE PAR BOÎTE SOLIDAIRE La première version de la Boîte solidaire rassemble les produits de six PME d’ici.

L’achat local a plus que jamais la cote, et c’est tant mieux ! Afin de mieux faire rayonner les entreprises d’ici, deux bien connues, soit GROOM et Café Pista, se sont alliées dans le projet Boîte solidaire qui permet d’encourager d’un coup plusieurs PME québécoises. Cette première version offre en boîte à faire livrer chez maman six produits de marques locales : une bougie de soja à l’eucalyptus de Baltic Club, des chaussettes sport de la marque Le Cartel, le magazine Dinette, du sirop d’érable ambré du Domaine des 15 lots, un shampoing unisexe de GROOM et un sac de café Saison de Pista.

Prix : 67 $, commandes en ligne

> Consultez la page web de Boîte solidaire

Beau duo

PHOTO FOURNIE PAR OURSIN FLEURS Oursin fleurs propose en duo un mini-bouquet de fleurs et une boîte de 24 chocolats Lecavalier Petrone.

Oursin fleurs est le projet de la fleuriste autodidacte Julie Richer, qui crée de jolis bouquets parsemés de fleurs locales et sauvages, avec un grand souci d’écoresponsabilité. Pour la fête des Mères, l’entreprise montréalaise propose un duo réunissant un mini-bouquet de fleurs et des chocolats, soit une boîte de 24 magnifiques bijoux chocolatés de la chocolaterie Lecavalier Petrone. Commandez vite, car le tout s’envole rapidement !

Prix : 65 $, commandes en ligne ou par téléphone

> Consultez le site web d’Oursin fleurs

La vie en arc-en-ciel, au petit déjeuner

PHOTO FOURNIE PAR OATBOX La boîte « Merci » est proposée en édition limitée par Oatbox.

L’entreprise montréalaise Oatbox propose des déjeuners à base d’avoine bio, qu’on peut recevoir à la maison grâce à une formule d’abonnement de boîtes mensuelles. Récemment, elle a lancé une boîte « Merci » en édition limitée, ornée d’un arc-en-ciel, et accompagnée d’un concours visant à célébrer les travailleurs des services essentiels, qui peuvent gagner des barres à déjeuner pour leur équipe. Cette boîte ensoleillera les matins de maman, avec granola, gruau, barres à déjeuner et un pot en verre signature. Pour chaque achat, Oatbox fait le don d’un petit déjeuner au Club des petits déjeuners du Canada.

Prix : 50 $, commandes en ligne

> Consultez le site web d’Oatbox

Maman écolo

PHOTO FOURNIE PAR BOÎTE SOIS ÉCOLO La Boîte sois écolo de la fête des Mères contient plusieurs produits locaux.

Boîte sois écolo est une entreprise d’ici qui propose des boîtes et coffrets cadeaux thématiques écoresponsables et locaux avec une panoplie de produits écologiques, naturels, réutilisables ou zéro déchet créés par des artisans d’ici. La boîte pour la fête des Mères est remplie de jolies trouvailles comme une boîte de semences de Manoverde, une chandelle au soya de la marque Au Naturel, une tisane de Gourmet Sauvage ou encore un sachet de bonbons de C’est Bonbon.

Prix : 60 $, commandes en ligne

> Consultez le site web de Boîte sois écolo

Huîtres Affriolantes

PHOTO FOURNIE PAR OYSTERS & CAVIAR La nouvelle huître canadienne Red Label est disponible grâce à Oysters & Caviar, une entreprise de distribution de fruits de mer haut de gamme en ligne.

Si, pour maman, l’huître est le plaisir ultime, gâtez-la sans retenue avec une boîte d’huîtres Red Label de Sweet Oyster Co., une compagnie de l’Île-du-Prince-Édouard installée dans la baie Oysters et distribuée par Oysters & Caviar, une nouvelle entreprise montréalaise qui se spécialise dans la vente de fruits de mer haut de gamme en ligne. Cette nouvelle gamme d’huîtres canadiennes à la coquille tombante, faciles à ouvrir, présenterait un goût salin et des notes sucrées en fin de bouche. La boîte, accompagnée de mignonnette et de citron, a tout pour permettre à maman de se faire un vrai festin de confinement ! À noter que 5 % des ventes des huîtres Red Label jusqu’au 10 mai seront remis à l’organisme Le Chaînon.

Prix : 79 $ pour une caisse de 50, les commandes sont expédiées gratuitement dans des conteneurs à température contrôlée pour garantir la fraîcheur du produit.

> Consultez le site web d’Oysters & Caviar