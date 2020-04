Le salon virtuel La Relève propose une façon « sans contact » de découvrir plus d’une centaine de produits d’ici et services destinés aux familles.

Salon La Relève : un salon virtuel pour les parents et futurs parents

Dès que les annulations de salons et d’expositions pour la famille ont été annoncées, l’entrepreneure Claudia Chassée est passée en mode solution en offrant aux parents, futurs parents et exposants un concept de rassemblement adapté aux circonstances.

Isabelle Morin

La Presse

Avec le salon virtuel La Relève, qui se tiendra du 29 avril au 2 mai, la fondatrice de la boutique de vêtements d’allaitement et de maternité Lait de Poule propose une façon « sans contact » de découvrir plus d’une centaine de produits d’ici et de services destinés aux familles.

Des parcours thématiques personnalisés seront offerts aux visiteurs de façon à leur faire parcourir les différents « kiosques » — de jouets de dentition, de vêtements pour petits et grands ou d’initiatives en mode zéro déchet — et leur permettre d’échanger avec les entrepreneurs et créateurs qui sont à l’origine de ces produits.

Des propositions d’activités et des ateliers seront aussi proposés dans l’espace-conférence virtuel.

