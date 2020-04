Pour faire bouger les enfants pendant le confinement, la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (Children’s) et Essentrics diffusent chaque jour des séances d’exercices.

Les enfants sont à la maison ? Toute la semaine, nous vous proposons des outils et des idées d’activités pour tenir leur esprit créatif bien occupé !

Valérie Simard

La Presse

Pendant le confinement, la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (Children’s) et Essentrics diffusent chaque jour des séances d’exercices.

Élaborée par Miranda Esmonde-White, ex-membre de l’École nationale de ballet du Canada devenue entraîneuse d’étirement auprès des athlètes professionnels et olympiques, la technique Essentrics permet de renforcer les muscles et d’améliorer la flexibilité et la posture.

D’une durée de 20 à 25 minutes, les capsules Bouger autrement sont diffusées chaque jour à 10 h 30 sur la page Facebook de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

> Visitez la page du Children’s