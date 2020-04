Normalement offerte en milieu scolaire, et suspendue depuis le 13 mars, Fillactive poursuit sa mission d’encourager les jeunes filles à bouger et à développer des habitudes de vie saine pour leur santé physique et mentale, de façon virtuelle.

L’organisme, soutenu par sa porte-parole officielle, Sophie Grégoire Trudeau, et ses marraines, les athlètes Tessa Virtue et les sœurs Dufour-Lapointe, tiendra son grand rassemblement annuel comme prévu afin de couronner les efforts déployés par les participantes tout au long de l’année. La Célébration Live aura lieu 30 avril, à 15 h 30, sur la page Facebook.

D’ici là, l’organisme propose des rendez-vous d’entraînement, de yoga et de cuisine, toujours sur sa page Facebook, pour encore une semaine. Des capsules vidéo de défoulement, de danse et d’activités zen sont aussi offertes sur YouTube, tandis que le Filleactive.club demeure accessible en tout temps, avec son contenu et ses spécialistes en nutrition et en kinésiologie.

