Isabelle Morin

La Presse

Succès scolaire vient prêter main-forte aux parents et aux enseignants en offrant des ateliers éducatifs quotidiens aux élèves du primaire. L’entreprise québécoise spécialisée en tutorat à distance propose des séances de révision gratuites, dans un esprit, dit-on, ludique.

Ces dernières sont diffusées en direct et données par Madame Marie-Ève. L’enseignante au primaire révisera les principales notions de français et de mathématique ciblées par le Ministère, de façon à ce que les enfants conservent leurs acquis scolaires et une routine d’apprentissage.

La classe de Marie-Ève est donnée en matinée, à des heures différentes selon les niveaux et à raison de 30 minutes par jour. Cette ressource s’ajoute aux outils éducatifs proposés dans le répertoire en ligne ecoleouverte.ca, mis en place par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

