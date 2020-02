Ce ne sont pas les activités culturelles qui manquent pour la relâche. Nos journalistes en ont fait le tour et vous proposent leurs suggestions.

Le Trésor et activités gratuites

Spectacles, chansons, chasses au trésor et autres activités animeront la Place des Arts du 4 au 7 mars. D’abord, à la Cinquième Salle, la pièce Le Trésor de PPS Danse fera appel à l’imagination des petits avec l’histoire de deux enfants qui passent de l’ennui à la créativité. Tous les jours à 14 h; entrée 20 $. Et dans le grand espace intérieur de la PdA, on retrouvera de multiples activités gratuites incluant de la création littéraire, des chasses au trésor, une bibli-arts de la scène, des activités de collage, etc. Le 7 mars à 15 h 30, l’auteur Simon Boulerice fera lecture de ses histoires. — André Duchesne, La Presse

> Consultez le site de la Place des Arts

Le tour du monde au FIFEM

Bande-annonce de Ma folle semaine avec Tess

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Chaque année à la relâche, le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) donne l’occasion aux plus jeunes de poser un regard différent sur le monde à travers des œuvres venues d’un peu partout sur la planète. Ma folle semaine avec Tess, des Pays-Bas, est présenté en ouverture officielle cette année. Des films de la Corée du Sud (Histoires de famille), de la République tchèque (Le parfum des oranges), d’Allemagne (Alfons, 11 ans, astronaute) et de Chine (La route étoilée) seront aussi en compétition officielle. Le jury du FIFEM 2020 sera présidé par la comédienne Sandrine Bisson et c’est l’interprète de Passe-Carreau, Gabrielle Fontaine, qui agit à titre de marraine d’honneur. Le festival se déroule du 29 février au 8 mars. — Alexandre Vigneault, La Presse

> Consultez le site du FIFEM

Les petites tounes dans l’univers

PHOTO FOURNIE PAR LE PETIT RUSSE Les quatre gars des Petites tounes

On les a déjà surnommés les U2 des enfants, et la comparaison vaut aussi pour la longévité. En effet, le groupe formé de Claude, Carlos, Éric et Martin a lancé l’automne dernier son septième album en 20 ans de carrière, Dans l’univers. Sur le thème de l’espace, le spectacle des quatre musiciens voyagera donc à travers la galaxie, et vu leur énergie contagieuse, sera certainement des plus joyeux et des plus rythmés. — Josée Lapointe, La Presse

À L’Astral, le 8 mars

> Consultez le site du groupe Les petites tounes

Le Festival de Casteliers

PHOTO FOURNIE PAR LES CASTELIERS Extrait du conte de Mulan, du Théâtre de la marionnette de Shanghai

Le festival consacré aux arts de la marionnette (pour enfants et pour adultes) devait s’ouvrir avec un spectacle du Théâtre de la marionnette de Shanghai, mais coronavirus oblige, le conte Mulan sera plutôt projeté deux soirs (les 4 et 5 mars) au Théâtre Outremont. De France, le Théâtre de l’Entrouvert présente Anywhere, qui met en scène le personnage d’Œdipe, une marionnette de glace (7 et 8 mars). Le Mexicain Oscar de la Borbolla nous arrive avec Occa de l’anima, qui mêle théâtre, musique et vidéo (5 et 6 mars). Et la compagnie grecque Hop Signor présentera sa pièce Girafe (5, 6 et 7 mars). Plus près de nous, Macromatter de Vancouver, fera du théâtre d’objets avec High Water (6 et 7 mars) et le Théâtre Incliné, de Laval, présentera une libre adaptation du roman de l’Islandais Andri Snaer Magnason, LoveStar (8 mars). — Jean Siag, La Presse

> Consultez le site du Festival des Casteliers

Arrête ton cirque !

PHOTO FOURNIE PAR LA TOHU Un orteil dans le vide sera présenté le 29 février au cégep de Saint-Laurent.

Le réseau Accès culture consacre une partie importante de sa programmation de la relâche scolaire au cirque. Parmi les nombreux spectacles qui seront à l’affiche dans les maisons de la culture de la région métropolitaine : les pièces Remous Remis (3 ans) et Un orteil dans le vide (4 ans) de La marche du crabe; À fleur de ville avec M. Gazon (4 ans); TerZetto du Théâtre de l’Aubergine (5 ans); Paradoxe le pirate, de Cirkazium; ou encore À 2 roues, la vie ! de DynamO Théâtre (6 ans). Il faut vérifier toutes les dates et les lieux de représentation ici. Les adultes pourront conclure la semaine en faisant garder leurs marmots les 6 ou 7 mars pour aller voir le Cabaret du Monastère. — Jean Siag, La Presse

Du 28 février au 7 mars

> Consultez le site d’Accès culture

Plantes étranges à découvrir au jardin botanique

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Des plantes surprenantes ont envahi la Grande serre du Jardin botanique.

Des plantes surprenantes ont envahi la Grande serre du Jardin botanique. Ces végétaux étranges ont été réunis par l’énigmatique Mme Z, qui s’est absentée. La voie est donc libre pour explorer son univers rétro-futuriste et observer des plantes hors du commun, regroupées en cinq catégories : Géantes, Animales, Succulentes, Énigmatiques et Carnivores. Ces dernières sont les vedettes de l’exposition. Une vingtaine d’espèces de népenthès sont en effet réunies. Elles composent environ la moitié des 2000 plantes à découvrir. — Danielle Bonneau, La Presse

Les plantes étranges de Mme Z, Grande serre du Jardin botanique, jusqu’au 26 avril

> Consultez le site d’Espace pour la vie

Expo À bon port !

PHOTO FOURNIE PAR HILL+KNOWLTON STRATÉGIES Avec ses huit stations, la nouvelle exposition interactive À bon port ! permet de mieux comprendre le cycle de transport des marchandises.

Même quand on vit près du fleuve, on ne connaît souvent pas grand-chose du port. Avec ses huit stations, la nouvelle exposition interactive À bon port ! permet de mieux comprendre le cycle de transport des marchandises. Conçue pour les enfants de 7 ans et plus, cette activité gratuite leur apprend à planifier un voyage, naviguer sur le Saint-Laurent, décharger la marchandise, la déplacer sur terre, etc. Une exposition sur l’histoire du port de Montréal est également présentée sur place. — Marie Allard, La Presse

Au Grand Quai du port de Montréal, 200, rue de la Commune Ouest

> Consultez le site de l’exposition À bon port !

La relâche avec les animaux des bois

PHOTO LUC BOUVRETTE, FOURNIE PAR LA MAISON AMÉRINDIENNE DE MONT-SAINT-HILAIRE Tout le long de la relâche, la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire organise des activités destinées aux enfants de 6 à 12 ans.

Tout le long de la relâche, la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire organise des activités destinées aux enfants de 6 à 12 ans. D’abord, lors d’un camp de jour où ils peuvent être inscrits à la journée ou à la demi-journée. Les enfants y découvriront les savoirs autochtones et le règne animal par l’entremise de créations artistiques (fabrication d’un hochet animalier, d’un petit canot, illustrations, etc.), d’apprentissages sur la vie en forêt (entaillage d’érables) et de contes. Il est aussi possible de participer à plusieurs de ces activités (conte, création d’un capteur de rêves, visites guidées, etc.) en famille. Réservation nécessaire pour le conte et le capteur de rêves. — Sylvain Sarrazin, La Presse

> Consultez le site de la Maison amérindienne