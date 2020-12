Le site « Noël scintillant » répertorie et cartographie les maisons les plus décorées et les plus illuminées du Québec.

Avec les nouvelles mesures de confinement annoncées, les sorties à faire en famille, déjà rares, sont presque nulles. Pour offrir une bouffée d’air frais et de magie aux petits et grands, Sarah Jolicœur, une étudiante de HEC Montréal, a créé le projet « Noël scintillant ».

Maude Goyer

Collaboration spéciale

Sur son site, elle répertorie et cartographie les maisons les plus décorées et les plus illuminées du Québec. En quelques clics, il est possible de découvrir quels rues, quartiers ou municipalités sont les plus scintillants près de chez soi.

Ne reste plus qu’à partir à pied ou en voiture, avec couvertures et thermos de chocolat chaud, pour les découvrir… Pour le moment, ce sont les villes de Plessisville, Varennes et St-Basile-le-Grand qui brillent le plus au Québec. Il est encore temps d’y inscrire son adresse !

> Consultez le site