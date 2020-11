Trois suggestions de jeux de société à découvrir en famille ou en couple.

Stéphanie Morin

La Presse

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Jeunesse : La chasse aux bestioles

L’éditeur québécois Gladius s’est associé à l’orthopédagogue Laurence Côté pour concevoir ce jeu qui met à profit le sens de l’observation, la mémoire et la rapidité des 6 ans et plus. Les joueurs doivent identifier sur une série de cartes quel insecte de leur collection manque à l’appel : l’abeille, la coccinelle, la libellule ? Selon le niveau de difficulté (le jeu en propose trois), il faudra peut-être aussi mémoriser les absentes avant de les révéler à tous. Avec ses bestioles grand format de qualité et sa thématique entomologique bien pensée, ce jeu atteint aussi un objectif insoupçonné : rendre les insectes plus sympathiques aux yeux des petits. Un jeu éducatif, sans être aride, qui s’attire de bonnes critiques depuis sa sortie, il y a un an.

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 6 ans et plus

Durée : 20 minutes

Auteure : Laurence Côté

Éditeur : Gladius

Prix : 35 $

Famille : Zombie Teenz Évolution

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Zombie Teenz est la suite attendue de Zombie Kidz, meilleur jeu pour enfants selon BoardGame Geek.

C’est la suite attendue de Zombie Kidz Évolution, création de l’éditeur québécois Scorpion masqué qui trône au sommet des jeux pour enfants selon BoardGame Geek, la référence en matière de jeux de société. Zombie Teenz Évolution, qui arrive en magasin dans quelques jours, reprend sensiblement la même formule que son populaire prédécesseur : les joueurs collaborent pour traquer les zombies qui, chassés de l’école, se sont repliés dans les égouts et menacent maintenant d’envahir la ville. Comme Zombie Kidz, Zombie Teenz est un jeu évolutif, de nouvelles règles et composantes de jeu s’ajoutent à mesure que l’on progresse — on peut même combiner certains éléments de Zombie Kidz. Ce qui a fait dire à notre plus jeune testeur que ce n’était pas qu’un simple jeu, mais plutôt une série d’épisodes qui donnent vraiment le goût de connaître la suite. Quant à notre jeune ado, il a apprécié le côté collaboratif, tout comme la simplicité des règlements : « Tu n’as pas à ressortir les règles toutes les deux minutes. »

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 8 ans et plus

Durée : 20 minutes

Auteure : Annick Lobet

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 29,99 $

Suggestion de pro : Codenames Duo

PHOTO FOURNIE PAR IELLO Codenames Duo

Spécialiste du jeu sous toutes ses formes, Sylvain A. Trottier roule sa bosse dans le milieu depuis des années sous le pseudonyme du Ludologue. Il collabore d’ailleurs au magazine Protégez-Vous consacré chaque année aux jouets et jeux de société. Il recommande un jeu qu’il a ressorti encore et encore dans le dernier mois : Codenames Duo. « Tous les jeux de la gamme Codenames sont des jeux d’association d’idées où il faut faire deviner un ou plusieurs mots à ses coéquipiers à l’aide d’indices. La particularité du Codenames Duo est qu’il se joue à deux, en mode coopératif. L’objectif est de faire deviner à son partenaire tous les mots dans un nombre de tours limité. Il est possible de choisir des défis qui sont de plus en plus relevés, où les tours disponibles et le nombre d’erreurs permises sont moindres. Plus on avance dans ces défis, plus ça se corse ! »

« C’est un jeu à deux très sympathique ; les parties sont rapides, le jeu est facile à mettre en place. C’est un jeu parfait pour le contexte actuel, avec la pandémie… »

Nombre de joueurs : 2

Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Auteur : Vlaada Chvátil

Éditeur : Iello

Prix : 30 $