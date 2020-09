Chaque semaine, La Presse présente une sortie inusitée, pour prolonger l’été en famille. Aujourd’hui : la visite d’un ranch en Mauricie.

Maude Goyer

Collaboration spéciale

C’est quoi ?

Ouvert depuis un an, le Ranch Dupont est un vaste site (25 acres pour le moment) qui abrite les enclos de plus de 200 animaux d’une quarantaine d’espèces différentes. « Nous avons des animaux provenant des cinq continents de la planète », annonce fièrement Mathieu Dupont, copropriétaire du ranch avec sa conjointe Jolyane Campanozzi.

En parcourant les sentiers sinueux du ranch, les visiteurs pourront admirer les bêtes et s’approcher des enclos. « La plupart des animaux peuvent être nourris par les visiteurs », précise M. Dupont. Le ranch est aussi un refuge pour animaux, et sa mission première est la conservation des espèces. « Le volet éducatif, pour sensibiliser la population, est aussi très important », dit Mathieu Dupont, père de trois jeunes enfants qui s’impliquent activement dans les activités du ranch.

Il faut compter environ une heure et demie pour faire le tour des enclos. Ensuite, les familles sont invitées à pique-niquer sur place. Des jeux (balançoires, voiturettes, brouettes, carré de sable, etc.) sont mis à la disposition des enfants.

PHOTO FOURNIE PAR LE RANCH DUPONT Il faut compter environ une heure et demie pour faire le tour des enclos.

Pour qui ?

Fermé l’hiver, le ranch est prisé par les groupes scolaires, les garderies et les camps de jour. « La clientèle est aussi très familiale, et je dirais que le site est particulièrement destiné aux familles avec de jeunes enfants, souligne M. Dupont. Dès l’âge de 2 ans, les enfants vont apprécier leur visite ! »

Tous les amoureux des animaux, soucieux de leur bien-être et de la nature, y trouveront leur compte… et les curieux aussi ! « On vient découvrir les animaux et en apprendre plus sur eux pour mieux comprendre pourquoi c’est important de les respecter », explique le copropriétaire de 35 ans.

PHOTO FOURNIE PAR LE RANCH DUPONT Le site est particulièrement destiné aux familles avec de jeunes enfants.

On aime

Oubliez le côté commercial de certains zoos : le ranch est un endroit pour marcher en nature, s’amuser, s’informer, sans stress ni flafla. Ici, l’accent est mis sur le bien-être des animaux qui vivent dans un environnement naturel.

Bon à savoir : puisque tout se passe à l’extérieur, dans de grands espaces en plein air, les visiteurs n’ont pas besoin de porter un masque. Évidemment, toutes les autres mesures d’hygiène sont prises sur place pour freiner la transmission et la propagation de la COVID-19. Les visites se font sans réservation.

Ranch Dupont, 3590, rang Saint-Michel, Shawinigan

