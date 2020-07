Les prix Spiel des Jarhes, plus importantes récompenses internationales attribuées à des jeux de société, ont été décernés le week-end dernier en Allemagne.

Stéphanie Morin

La Presse

Le Kinderspiel des Jahres, qui couronne le meilleur jeu pour enfant, est allé à Roulapik. Édité par Gigamic, ce jeu fait appel à la dextérité des joueurs et met en scène des hérissons qui doivent récolter des trésors de la forêt en faisant rouler une balle sur des pièces faites de velcro. Disponible au Québec.

Le prix des experts (Kennerspiel des Jahres) a été remis au jeu The Crew – The Quest for Planet Nine. Planté dans l’univers de la conquête spatiale, ce jeu de cartes coopératif s’adresse aux 10 ans et plus. Pour l’instant, ce jeu n’est offert qu’en version anglaise au Québec, mais la version française éditée par Iello est attendue sous peu.

Finalement, le grand prix est allé au jeu Pictures (éditions PD-Verlag). Ici, les joueurs doivent utiliser différents accessoires — fil métallique, blocs, bâtons — pour tenter de reproduire une image et d’ainsi la faire deviner à leurs coéquipiers. En version anglaise pour l’instant.