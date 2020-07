Fidèle à sa plume, à son crayon et à son ton, la bédéiste française Emma revient ici en force sur le confinement que nous avons tous et toutes vécu.

Silvia Galipeau

La Presse

Sur ses réseaux sociaux, celle à qui l’on doit le retour au goût du jour de l’expression maintenant consacrée de la « charge mentale » vient en effet de publier quelques planches à la fois engagées et archi parlantes.

Évidemment non, nous ne vous apprendrons rien, ce confinement a été particulièrement « éprouvant » pour les femmes, déjà habituées à la double journée « en temps normal », qui ont vu leurs tâches ici « démultipliées et superposées », et ce du jour au lendemain.

Des femmes qui constituent en prime 70 % du personnel médical et de soutien et 90 % du personnel aux caisses dans les épiceries et les autres sources de ravitaillement. Bonjour les journées sans fin. Vous vous en souviendrez sans doute.

Juste, intelligent et... déprimant. À lire, et surtout à réfléchir.

> Consultez le site d'Emma