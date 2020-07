L'événement Aire de jeux, au Livart, aura lieu pour une deuxième année malgré la pandémie.

Cette année, l’exposition-marché éphémère d’artisanat réunira 50 exposants et artistes durant quatre fins de semaine.

Dès jeudi, c’est l’occasion de faire des découvertes et d’encourager les artisans locaux qui offriront de tout pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands.

On y retrouvera accessoires et vêtements pour hommes, femmes et enfants, jeux et jouets, papeterie, livres et produits pour les fins palais. Atelier Archipel, Je suis toi, Comme des géants, Des enfantillages, Formel, Julien Posture, La fée raille, Paperole et Raplapla font partie des exposants. Ateliers (dessin, broderie, reliure, etc) et animations seront présentés dans la cour extérieure.

Les places pour les ateliers sont limitées en raison des mesures de distanciation physique et les réservations sont donc requises. L'entrée est gratuite. L’évènement se tient jusqu’au 16 août.

