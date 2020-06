Prénoms les plus populaires: Olivia et Liam dominent

Après quatre ans de règne, Emma et William ne sont plus les prénoms les plus populaires donnés aux nouveau-nés de la province. Olivia et Liam occupent maintenant les premières positions.

Émilie Côté

La Presse

Retraite Québec (qui gère l’Allocation famille) a dévoilé jeudi son palmarès annuel des prénoms.

Premier fait saillant : William a pris la deuxième place en 2019 (derrière Liam) alors qu’il était à la tête des prénoms masculins depuis six ans. Thomas suit en 3e position, alors que Léo a bondi du 9e au 4e rang.

Quant aux prénoms féminins, Emma a pris la deuxième position derrière Olivia, suivi de près par Alice. Charlie continue de gagner en popularité, alors que Léa demeure populaire.

>>> Consulter la banque et la fréquence des prénoms depuis 2014

Palmarès des prénoms féminins les plus populaires au Québec en 2019

1) Olivia (549)

2) Emma (517)

3) Alice (513)

4) Charlie (499)

5) Charlotte (497)

6) Léa (465)

7) Florence (418)

8) Livia (407)

9) Rosalie (354)

10) Béatrice (343)

Palmarès des prénoms masculins les plus populaires au Québec en 2019

1) Liam (695)

2) William (659)

3) Thomas (648)

4) Léo (596)

5) Noah (585)

6) Logan (561)

7) Nathan (505)

8) Félix (492)

9) Raphaël (489)

10) Édouard (482)