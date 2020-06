L’été en mode COVID: à quoi nos vacances ressembleront-elles?

Cela fait plus de deux mois qu’on traîne tous en pyjama (ne mentez pas), à étirer les cafés, en se couchant à heures plus ou moins fixes, au gré des rendez-vous matinaux sur Zoom et de la dernière série nocturne à dévorer. Et personne n’est dupe : ce quotidien confiné à différents degrés devrait nous accompagner pour plusieurs mois encore. D’où la question : de quoi diable auront l’air nos vacances cet été ? Réflexions et suggestions, pour tirer profit de ce congé si particulier (et s’éviter de vivre le jour de la marmotte !), en quatre temps.