Vous avez reculé vos horloges la fin de semaine dernière, mais il faudra aussi reculer le calendrier : le père Noël atterrira avec un mois d’avance sur le boulevard René-Lévesque pour son traditionnel défilé, organisé par Destination Centre-Ville.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Dans le sillage de son traîneau, il entraînera plus de 17 chars allégoriques, des fanfares et des artistes de rue, dont certains issus du nouveau spectacle sur glace du Cirque du Soleil.

À ses côtés, il aura également de nombreuses personnalités, dont Vanessa Pilon, qui endossera cette année encore le rôle de fée des Étoiles.

On trouvera également Brigitte Boisjoli, Christian Marc Gendron et Yoan, qui entonneront des chants de Noël, mais aussi Youppi ! et d’autres mascottes sportives montréalaises.

Le cortège se mettra en route à partir de 11 h, le samedi 23 novembre, et investira le boulevard René-Lévesque entre les rues Guy et Saint-Urbain.