En plus de sa boutique physique, Billie le Kid a désormais sa boutique en ligne.

Fondée il y a près de 15 ans, la boutique Billie est un incontournable mode de l’avenue Laurier Ouest.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En 2016, les propriétaires, Véronique Saine et Ariane Lescop, ont ajouté une corde à leur arc en ouvrant juste à côté Billie le Kid, une chouette adresse pour dénicher de beaux vêtements, accessoires et jouets pour enfants.

Bonne nouvelle si vous habitez loin : plus besoin de s’y déplacer, puisque l’entreprise a lancé officiellement le week-end dernier sa nouvelle boutique en ligne, où on peut retrouver une grande sélection de l’inventaire proposé en magasin, pour les enfants de 0 à 14 ans, avec des marques recherchées comme Carrément Beau, Rylee + Cru, Petit Bateau, Zadig & Voltaire ou Little Marc Jacobs.

Consultez le site de Billie le Kid : http://billie-le-kid-vetements-pour-enfants.shoplightspeed.com/