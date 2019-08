Chaque semaine, La Presse présente une sortie familiale inusitée à faire au Québec. Aujourd’hui : un pique-nique autour d’un BBQ sur l’eau.

Maude Goyer

Collaboration spéciale

C’est quoi ?

L’été, c’est fait pour pique-niquer. Et pour faire un repas sur le gril du BBQ. Et pour naviguer sur les eaux calmes d’une baie. Pourquoi ne pas faire les trois en même temps ? C’est la formule proposée par Aquapiknik, à Valleyfield. Dans des bateaux ronds électriques qui naviguent à basse vitesse (pas plus de 10 km/h), les plaisanciers s’installent pour une balade d’une heure ou deux dans la baie Saint-François.

Pour la nourriture, trois options s’offrent à eux : apporter leur propre pique-nique, faire affaire avec l’un des partenaires restaurateurs d’Aquapiknik, ou encore choisir l’option BBQ et faire des grillades tout en naviguant. « C’est un bateau très confortable et très convivial, dit Claudel Tchokonte, directeur général d’Aquapiknik. Et c’est vraiment une activité de gang : on peut monter jusqu’à 10 personnes à bord. »

Pour qui ?

Nul besoin de permis de location ni de permis de conduire particulier pour manœuvrer les embarcations d’Aquapiknik, puisque leurs moteurs ne sont pas puissants. « Notre mission, c’est vraiment de démocratiser le nautisme pour tout le monde », indique M. Tchokonte.

Les gilets de sauvetage sont fournis à tous les plaisanciers, et ce, à partir de l’âge de 2 ans. « Les bébés peuvent aussi monter à bord, mais ils devront alors être portés par l’un des parents », précise M. Tchokonte.

On aime

Chaudes, claires et calmes, les eaux de la baie sont idéales pour faire trempette. Une ancre est fournie lors de la réservation du bateau : on choisit donc son endroit favori pour s’arrêter et se baigner.

Bon à savoir : il faut réserver, car l’activité, appréciée des amateurs de plein air comme des foodies, gagne en popularité. « Ça fait appel au plaisir de naviguer, au plaisir gourmand et au plaisir de partager. Qui n’aime pas ça ? », dit en rigolant M. Tchokonte.

Aquapiknik, 240, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield

Consultez le site web d’Aquapiknik