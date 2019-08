Nouvelle-France : la malédiction des familles nombreuses

Neuf ou dix enfants

Les premiers colons en Nouvelle-France qui ont eu la descendance la plus nombreuse au fil des générations ne sont pas ceux qui ont eu le plus d'enfants directement, selon Marc Klemp, de l'Université de Copenhague, qui est l'un des deux coauteurs de l'étude publiée début avril dans la revue Nature Ecology & Evolution. « À partir de dix enfants, les premiers colons étaient désavantagés, dit M. Klemp. Le nombre optimal d'enfants était 9,5. Ceux qui ont eu entre neuf et dix enfants avaient au final une dizaine d'arrière-petits-enfants de plus que ceux qui avaient plus de dix enfants ou alors moins de neuf, et une vingtaine d'arrière-arrière-petits-enfants. Ceux qui avaient trop d'enfants pour bien s'en occuper avaient finalement moins de descendance un siècle plus tard. Un seul enfant pouvait faire une différence dans les soins et l'éducation. »

Révolution industrielle

Les données de la Nouvelle-France ont permis de confirmer une thèse lancée en 2002 par le coauteur de l'étude Oded Galor, de l'Université Brown, au Rhode Island. « Il a fait l'hypothèse que la transition démographique a commencé avant la révolution industrielle, dit M. Klemp. La transition démographique est le déclin de la taille des familles, parce qu'il devenait plus important d'investir davantage dans chaque enfant sur le plan de l'éducation. L'idée d'Oded est que la valeur de l'éducation a commencé à augmenter dès le XVIIe siècle, avant la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles. Et donc que la sélection naturelle a favorisé les gens qui avaient un nombre moindre d'enfants. Nous voyons exactement ce phénomène dès le XVIIe siècle en Nouvelle-France. »