S'offrir une balade en scooter électrique

C'est quoi ?

Se balader dans des villes et villages en scooter électrique, explorer des coins méconnus, participer à un jeu-questionnaire et découvrir des faits historiques : le « scootrek » rassemble tout ça !

Offert par Géo-Explora en Outaouais (à Montebello et à Old Chelsea) et dans les Laurentides (à Mont-Tremblant), le scootrek allie aventures et apprentissages en famille. Les participants se baladent en scooter en suivant un itinéraire dicté par l'iPad. Ils font de 16 à 18 arrêts, où ils répondent à des questions puis écoutent une capsule d'information sur la géographie ou l'histoire de chacun des sites. Une petite formation est donnée en début d'activité et il faut prévoir environ deux heures pour faire le parcours.

Pour qui ?

Dès l'âge de 4 ans, les enfants peuvent monter sur le scooter en compagnie d'un parent. « Nous fournissons des casques, des dossards et des harnais au besoin », explique Daniel Crevier, président-directeur général de Géo-Explora.