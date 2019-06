À la recherche des nains de jardin !

C'est quoi ?

Situé à Sainte-Croix, dans la région touristique de Chaudière-Appalaches, le Domaine Joly-De Lotbinière regroupe 10 jardins thématiques présentant 2500 espèces de végétaux. La noblesse d'un noyer noir ou la beauté d'une tibouchine en fleurs ravit peut-être les adultes, mais les enfants... pas tellement (ou pas toujours !). Voilà pourquoi une activité a été conçue pour eux : la chasse aux nains de jardin. Pendant que les parents se baladent autour du manoir, les enfants partent à la recherche de 13 nains cachés dans la verdure. Munis d'un feuillet contenant des indices et d'un crayon, ils notent leurs découvertes. « Pour les plus petits, qui ne savent pas encore ni lire ni écrire, on leur remet un cahier à colorier », explique Hélène Leclerc, directrice générale du Domaine Joly-De Lotbinière.

Pour qui ?

Conçue pour les enfants de 12 ans et moins, l'activité s'adresse à tous. « J'ai déjà vu trois dames faire la chasse aux nains de jardin, raconte Mme Leclerc. Bien souvent, les parents participent autant que leurs enfants ! » Niveau de difficulté ? Peu élevé. « On n'est pas bien méchants, dit Mme Leclerc en rigolant. Ils sont assez faciles à trouver. Le but, c'est de garder son coeur d'enfant ! » Ce sera le troisième été que les (coquins) nains de jardin s'enfuient sur le site.