Plaidoyer pour protéger la biodiversité alimentaire

Alors que le monde se rassemble autour du sujet à Montréal dans le cadre de la COP15, Bernard Lavallée se penche sur l’effritement de la biodiversité dans nos assiettes. Avec un nouvel ouvrage qui en explore les causes et les répercussions concrètes, et à sa manière habilement digeste, le nutritionniste lance un cri d’alarme qui nourrit la réflexion et donne envie de protéger ce qui peut encore l’être.