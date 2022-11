Les gens dépressifs sont-ils plus réalistes ?

C’est dur, vivre une dépression, et quand ça arrive, on se rattache à ce qu’on peut. Comme à cette idée — répandue — que les gens dépressifs ont une vision plus réaliste d’eux-mêmes et du monde qui les entoure. Bref, qu’ils sont exempts du biais positif des gens heureux. Mais est-ce scientifiquement prouvé ?