Tel-Jeunes s’est récemment associé à six personnalités aimées des adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Tout au long de l’année, l’humoriste Anas Hassouna, l’artiste Marianne Plaisance, l’actrice Jemmy Echaquan Dubé, la développeuse de jeux vidéo Stéphanie Harvey, le créateur de contenu Zoé Duval et le joueur de basketball Luguentz Dort parleront des services offerts par l’organisme.

Bien plus qu’une ligne d’aide téléphonique, Tel-Jeunes écoute et épaule les adolescents également par clavardage ou par texto. Depuis 2021, il leur offre aussi un espace bienveillant où ils peuvent échanger entre eux : un forum « pour et par les jeunes ». Sur son site web, on trouve par ailleurs une cinquantaine de capsules vidéo, dont de nombreux témoignages de personnalités qui rappellent que l’adolescence peut être une étape difficile.

Avec l’aide des ambassadeurs, l’organisme souhaite rappeler aux jeunes « qu’ils ne sont pas les seuls à vivre cette période de questionnement et qu’ils ont différentes options accessibles et gratuites pour les appuyer ».