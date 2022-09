Stéphanie Harvey

Des défis devant et derrière l’écran

Dans la vie, certaines personnes ne se plient jamais au game over. C’est le cas de la conceptrice et championne de jeux vidéo Stéphanie Harvey, qui revient dans missharvey, gameuse et fière de l’être sur son foisonnant parcours au gré des compétitions, studios et défis en tous genres. Un ouvrage allant au-delà de la biographie professionnelle, puisque la reine du sport électronique cherche par la même occasion à sensibiliser le grand public à l’assainissement du monde numérique.