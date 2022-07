(Calgary) Vous vous ennuyez pendant le trajet quotidien en autobus de la maison au travail, et vice-versa ? La société des transports publics de Calgary pense que le karaoké pourrait vous allumer.

La Presse Canadienne

L’agence annonce qu’à partir de la semaine prochaine, un « bus karaoké » pourra apporter un peu de divertissement à des trajets aléatoires dans toute la ville albertaine au cours de l’été.

La société de transports en commun promet que les voyageurs ne sauront jamais à quel moment ils pourraient monter à bord de cet « autobus karaoké » et « être éblouis par la voix unique d’un autre voyageur ».

Un porte-parole de Calgary Transit a déclaré que le « bus karaoké » viendrait s’ajouter aux circuits existants, plutôt que les remplacer.

Stephen Tauro explique que cet autobus fait partie d’une initiative plus large pour ramener les Calgariens vers le transport en commun, après une baisse de l’achalandage causée par la pandémie.

Plus tôt cette année, la société Go Transit, dans le grand Toronto, avait également apporté une touche artistique aux déplacements quotidiens des voyageurs. En partenariat avec le festival Luminato, la société de transports publics a offert aux voyageurs une performance dans laquelle un poisson en complet-cravate se débarrasse de son costume urbain et retrouve sa vocation aquatique.