Dans les dernières années, plus de 30 000 personnes ont participé à l’évènement « On jase-tu ? »

Se rassembler autour d’une tasse de café pour jaser, tout simplement. Voici l’invitation lancée par l’action intergénérationnelle « On jase-tu ? », dont la mission est de briser l’isolement social des aînés.

Véronique Larocque La Presse

« La pandémie a exacerbé ce fléau. Il est maintenant temps de se réunir et de prendre un café tous ensemble, afin de créer des ponts entre les générations », affirme, dans un communiqué, Marie-Claude Barrette, co-porte-parole de l’évènement avec France Castel. Jeunes et moins jeunes sont attendus au complexe Desjardins, à Montréal, et au centre commercial Fleur de Lys, à Québec, de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi 4 juin, pour ce rendez-vous qui a déjà mobilisé plus de 30 000 participants dans les dernières années. Une centaine d’activités sont prévues partout dans la province.