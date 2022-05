Julia Child, celle qui a changé les mentalités

La série Julia, présentée sur Crave, permet de découvrir ou de mieux connaître Julia Child. Dans les années 1960, elle a révolutionné la cuisine américaine avec la publication de son livre Mastering the Art of French Cooking et avec son émission de télévision, The French Chef. Retour sur son influence sur la société américaine avec plusieurs spécialistes et son petit-neveu, le journaliste Alex Prud’homme.