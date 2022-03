Catherine Brunet et Pier-Luc Funk animent une série de balados sur les violences sexuelles et le système de justice.

Les comédiens Catherine Brunet et Pier-Luc Funk animent Contacts : une étape à la fois, une série de balados, pensée d’abord pour les adolescents, dans laquelle ils abordent les violences sexuelles, le système de justice et le chemin de la guérison.

Valérie Simard La Presse

Créée à l’initiative des Centres de justice de proximité, des organismes qui offrent des services gratuits d’information juridique, la série voit le jour dans la foulée du mouvement #moiaussi et de la plus récente vague de dénonciations qui a déferlé sur les réseaux sociaux en 2020. Si cet épisode a été l’occasion de libérer la parole des victimes et de réintroduire la notion de consentement dans l’espace public, il a aussi entraîné des questionnements et une réflexion sur le système de justice.

« Avec les vagues de dénonciation, je pense qu’il y a beaucoup de jeunes qui se sont posé des questions, qui essaient de comprendre, de naviguer là-dedans puis pour vrai, moi aussi, remarque Catherine Brunet. En tant que femme, j’ai eu à faire un examen de conscience. »

J’ai eu à penser à certains moments dans ma vie, puis je me suis posé des questions aussi. Si on m’avait parlé de ça quand j’étais ado, je pense que ça m’aurait aidée à mieux comprendre les relations. Catherine Brunet

Avec son ami Pier-Luc Funk, de qui elle joue l’amoureuse dans la série Pour toujours, plus un jour, elle aborde le sujet avec divers invités : juristes, sexologues, juges, policiers et représentants d’organismes d’aide aux victimes. Au fil des neuf épisodes réalisés par Fadwa Lapierre, ils discutent de consentement légal, mais aussi de relations amoureuses, de cyberagressions, de sextos, du processus de plaintes dans le système de justice, de justice réparatrice et de guérison. Bien que la série s’adresse aux 12 à 17 ans, les deux animateurs disent avoir énormément appris.

« J’ai compris le nombre de pistes de solution et de processus qui s’offrent à une victime pour arriver à sa guérison, souligne Pier-Luc Funk. Souvent, pour une victime, c’est comme l’Everest. Tu vois juste que tu n’arriveras jamais au bout et tu penses que ta seule façon de gagner, c’est si ton agresseur est reconnu coupable. Mais le but, c’est que tu aies un processus de guérison qui te fasse du bien à toi en tant que victime. »

Donner des outils aux jeunes

La série n’a pas pour but de redorer l’image du système de justice, dont les failles ont été exposées et dénoncées au cours des dernières années. « On est conscients que le système de justice actuel a des lacunes et qu’il peut y avoir des freins », affirme Me Marie-Josée Fournier, directrice générale du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent.

Notre mission est de favoriser l’accès à la justice, alors on est heureux de voir toutes les initiatives qui sont faites pour améliorer le système judiciaire. On veut donner des outils aux jeunes pour comprendre le système qui est en place actuellement et les informer de façon neutre avec différents experts. Me Marie-Josée Fournier, directrice générale du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent

Des experts qui ne sont pas toujours d’accord : un policier qui insiste sur le fait qu’on ne doit pas envoyer à quiconque une photo de soi nu ; une sexologue qui donne des conseils pour le faire de la façon la plus sécuritaire possible. « Il y avait ce désir d’honnêteté avec ce qui se passe, indique Pier-Luc Funk. Ça va arriver pareil. Si on avait juste dit de ne pas le faire, on n’aurait pas respecté le but de notre podcast. »

L’objectif de cette émission balado est aussi de réfléchir aux façons de prévenir les violences sexuelles. « On parle d’égalité, de féminisme, de comment reprendre le contrôle de notre narratif, énumère Catherine Brunet. Comment on peut arriver à ce que les gens n’agressent plus sexuellement ? »

À l’automne, des avocats des Centres de justice de proximité et des intervenants sociaux animeront des ateliers en lien avec cette série dans les écoles secondaires et les maisons des jeunes de la province.

Les neuf épisodes de Contacts : une étape à la fois sont offerts dès mardi sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.