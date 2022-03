Dans le cadre de la Journée nationale de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, sept centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) lancent ce vendredi une campagne destinée aux filles de 14 à 25 ans, plus faciles à atteindre sur l’internet que dans les lieux publics avec la pandémie.

Valérie Simard La Presse

La campagne « C’est pas un jeu » vise à sensibiliser aux enjeux de l’exploitation sexuelle au moyen d’un microsite et de courts films d’animation construits autour de l’histoire de trois filles, inspirés du vécu d’adolescentes et de jeunes femmes fréquentant les CALACS. « L’essentiel pour nous, c’est que les filles qui visitent le microsite, celles aux prises avec l’exploitation sexuelle, celles qui connaissent quelqu’un qui l’est ou tout simplement celles qui se posent des questions repartent avec le sentiment que leur situation peut s’améliorer, qu’il y a de l’information et des ressources dans leur région », indique Jade Goulet, intervenante psychosociale et chargée de projet en exploitation sexuelle au CALACS Coup de cœur.